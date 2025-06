Feijóo promete recuperar la sedición, despolitizar el Tribunal Constitucional y acabar con los enchufes

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, impulsará una batería de medidas para revertir «el daño sin precedentes que ha infligido el Gobierno a la democracia». Para ello, el líder de los populares se ha comprometido a recuperar el delito de sedición, aumentar las penas de malversación y prohibir por ley los indultos a condenados por corrupción.

Junto a estas reformas del Código Penal y del indulto, Feijóo se ha comprometido a que, en el caso de llegar a la Moncloa, elegirá un fiscal general del Estado que cuente con el aval del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y despolitizará el Tribunal Constitucional. Del mismo modo, prometió acabar con los «enchufes» y reducir el número de ministerios altos cargos y asesores, y prohibir a los condenados por terrorismo ir en listas electorales.

Feijóo ha desgranado parte del nuevo ideario que saldrá del XXI Congreso Nacional del PP, que se celebrará del 4 al 6 de julio en Madrid, en el acto de celebración por los dos años de la mayoría absoluta de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Además, Feijóo ha prometido este domingo en un acto que el PP va a gobernar España. «Este partido es la única alternativa que tiene España al sanchismo», ha afirmado el líder popular. «No rendirse, no fiarse y no lamentarse. Los tres ‘no’ contra este gobierno», ha añadido. Por otro lado, el líder de los populares ha señalado las «prácticas mafiosas» del Gobierno. «Promesas de ascensos a mandos policiales que se dejen corromper, persecuciones a fiscales, amenazas a periodistas y a jueces, esto son prácticas mafiosas y tenemos que decirlo», ha reivindicado.

En esta línea, Feijóo apuesta por ganar haciendo que triunfen los valores correctos y abriendo una nueva etapa en la historia política de nuestro país. «España está cansada de este Gobierno, pero no está vencida; está indignada, pero no está rendida; está harta de ellos, pero no está dormida», advierte. Además, ha insistido en que quiere gobernar porque el país se merece una etapa próspera con un gobierno decente y una política honesta. «Estoy convencido de que los mejores pasajes de España están por escribir», admite

Prácticas mafiosas

Feijóo ha acusado al Gobierno de seguir «prácticas mafiosas» y querer «una España anestesiada con escándalos». «Llevan varios días intentando, buscando adhesiones a su alrededor, con trolas equiparables que no se las cree ni mi hijo de ocho años», ha señalado. Durante su intervención, el líder del PP ha acusado al Gobierno de propagar este sábado la mentira de que el capitán de la UCO Juan Vicente Bonilla, actual gerente de Seguridad del Servicio Madrileño de Salud, fantaseó con poner una bomba lapa a Pedro Sánchez.

«Han mentido con todo, pero lo de ayer fue espectacular. Cuatro ministros haciéndose eco de un bulo más grande que la Catedral de la Almudena, insistiendo en él horas después de que estuviese desmentido. Y todavía no han rectificado. ¿Cómo no van a ser el Gobierno del bulo, de la mentira y del insulto a la inteligencia de los ciudadanos? Por supuesto que lo son», ha subrayado. El líder del PP ha afirmado que «si no fuese un drama ver a ministros mentir, sería para reírse» y ha advertido que el Ejecutivo es «capaz de lo peor».

«Ellos juegan a tener una España anestesiada con escándalos y no se lo vamos a permitir. España está indignada, sí, pero no está rendida. Y España está harta de ellos, pero no está dormida», ha manifestado.

A su vez, Feijóo ha acusado al Gobierno de convertir la política «en cloacas» y de estar «en los bajos fondos de la política». «Lo que estamos viendo se ve en algunos regímenes autoritarios y todavía se ofenden porque hablamos de prácticas mafiosas. ¿Y cómo quieren que las califiquemos, como hermanitas de la caridad? Lo que hacen no es democracia. No es digno ni decente. Son prácticas mafiosas y tenemos que decirlo o será nuestra responsabilidad ocultarlo», ha expuesto.