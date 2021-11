Un vez más, Santiago Abascal ha puesto en su sitio a Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno vinculó en la última sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados la testosterona de los hombres con la agresividad y señaló directamente al líder de Vox, que no ha dudado en responderle en las redes sociales.

«Le diré señoría que con el nivel de testosterona que le he visto al señor Abascal estoy convencido de que está en plena forma porque tanta agresividad no se entendería sin esa testosterona», dijo Sánchez en el Congreso en otra muestra de su cada vez más pobre nivel de dialéctica parlamentaria.

Hoy, Santiago Abascal le ha contestado y le ha dado toda una lección: «La testosterona es necesaria para la continuidad de la vida. No sé por qué este señor tan raro la vincula con la agresividad… quizá su testosterona le juegue malas pasadas. Mi experiencia, sin duda, es distinta a la suya».

Las testosterona es necesaria para la continuidad de la vida. No sé por qué este señor tan raro la vincula con la agresividad … quizá su testosterona le juegue malas pasadas. Mi experiencia, sin duda, es distinta a la suya. 😉 pic.twitter.com/Doo6WaZG4K — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) November 11, 2021

El recurso de Sánchez a la hormona masculina fue el colofón ayer de un rifirrafe con Abascal a cuenta de la vacuna del Covid. El presidente reprochó al líder de Vox que no desvelara si se ha inmunizado ya contra la enfermedad, a lo que éste contestó que es «una regla básica de educación» evitar las preguntas sobre la salud.

«Yo a usted le veo demasiado delgado, incluso con mala cara, no sé si tiene alguna enfermedad infecto contagiosa pero no me tiene que dar cuenta y deseo que se reponga», añadió Abascal.

Lejos de plegar velas, y demostrando una agresividad que él atribuía a su oponente parlamentario, Sánchez insistió en reclamar a Abascal la foto de su vacunación y «dar ejemplo».

«Yo simplemente pregunto por qué no hace eso, señor Abascal», momento en el que el presidente ha decidido sacar a colación la testosterona a falta de argumentos de mayor entidad.