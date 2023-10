El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha conversado con OKDIARIO en exclusiva antes de unirse a los miles de manifestantes que estarán este domingo a la cita de Sociedad Civil Catalana en Barcelona. Abascal acude a la multitudinaria manifestación dejando claro que «nuestro enemigo no es el PP sino el autócrata Sánchez que está destruyendo la Constitución». También ha despejado los rumores de crisis en el partido: «Vox es un muerto que goza de muy buena salud».

PREGUNTA.- Quiero saber si tengo razones para preocuparme por España y preocuparme por Vox.

RESPUESTA.- Nos preocupa España y por eso estamos aquí. Creo que tenemos muchas razones porque estamos viviendo la traslación de un golpe que se produjo contra la Constitución y contra la convivencia en el año 2017, perpetrado desde la Generalidad y ahora se está trasladando al Palacio de la Moncloa. Es decir, estamos ante una auténtica agresión a la Constitución y agresión al pueblo honrado que cumple las leyes, que la respeta incluso cuando no le gustan, que paga impuestos, que paga multas y que tiene que soportar, como la igualdad de los españoles ante la ley se va por el sumidero y a unos delincuentes políticos, a los peores delincuentes, a los que han cometido los crímenes más graves, se les quiere amnistiar y los quiere amnistiar otro político a cambio de sus votos para mantenerse en el poder. Motivos de preocupación todos. En cuanto a Vox, es un muerto que goza de muy buena salud.

P.- Y es un muerto porque os entierran siempre, claro.

R.- Han decretado la muerte de Vox en tantísimas ocasiones y ahora ya no es la muerte, ahora es la crisis permanente de Vox. Entonces, de repente hace un pequeño cambio y noticia de portada en todos lados. Recientemente se ha cambiado al gerente, se ha dado un relevo más una cosa de mutuo acuerdo, sin ningún tipo de problema y es noticia de crisis en todos los medios, en los de la izquierda y en los del centroderechita. Y no añado nada más. ¿Quién es el gerente del PSOE? ¿Quién es el gerente del PP? ¿Quién es el gerente de los otros partidos? No se sabe. ¿Cuántos consejeros quitó Ayuso de su gobierno? A todos. ¿Cuántos diputados de los 80 y tantos que había en el Partido Popular fueron eliminados de las listas? Creo que 30 y pico. 40. En Vox ha repetido casi todo el mundo e igual no tenían que haber repetido tanto. Y es titular en todos lados. Es periodismo ficción, una gran burla. Pero por suerte la gente que nos vota, la gente que confía en nosotros, no cree en esos medios de comunicación subvencionados por el poder político y ya da por descontada las mentiras. Con lo cual, con Vox ninguna decir ninguna preocupación. Me parece una machada un poco excesiva. Con Vox no hay que tener ninguna preocupación por los titulares y las noticias de los de los medios. Hay que tener preocupación por Vox en la medida en que, como cualquier cosa que construimos, pues es una obra humana y tiene sus fallos. Y ya está.



Entrevista completa a Santiago Abascal.

P.- El Partido Popular hoy sale aquí a la calle. El Partido Popular hoy está con vosotros junto en la calle. A lo mejor esto es lo que teníamos que haber visto antes.

R.- Lo hemos pedido por activa y por pasiva. El Partido Popular es nuestro adversario, pero el enemigo es el autócrata, que está destruyendo la Constitución y la igualdad de los españoles. Nosotros tenemos muchas diferencias con el Partido Popular, pero somos capaces de mirar por encima de ellas para salir a la calle y coincidir con el Partido Popular o para apoyarles a cambio de nada en una investidura o para llegar a acuerdos desde las diferencias políticas en las comunidades autónomas. A ellos les cuesta mucho más. Realmente ellos perciben a Vox como el enemigo y eso les ha confundido en la campaña electoral y por eso estamos aquí. Eso les ha llevado a intentar terminar con Vox a través de sus terminales mediáticas y a la vista está que siguen, siguen en ello. Lo estamos viendo estos días, pero nosotros no vamos a responder de la misma manera y nos vamos a limitar a cumplir con nuestra obligación. Hoy estamos para apoyar a la sociedad civil que nos convoca en Barcelona y el día 29 estaremos apoyando la convocatoria de la Fundación para la Defensa de la Nación Española, que también ha invitado a todos los partidos en Madrid.

P.- ¿Hay esperanzas de que algunos diputados del PSOE o el PNV voten en contra de la amnistía?

R.- El PNV lleva en sus señas de identidad la traición a sus aliados políticos. Se lo ha hecho al PP. Le apoyó los presupuestos a Rajoy y un par de semanas después estaba votando una moción de censura contra Rajoy. Pero no sólo eso sino la traición a España. Pretender ver algún tipo de esperanza o de seriedad en un partido separatista que ha hecho tanto daño a España, que es el partido del chantaje, que es el partido que se ha aprovechado de la existencia del terrorismo, que mientras unos arreaban el árbol, los otros recogían las nueces, que es el partido que ha presionado al Estado para la obtención de más competencias al calor del terrorismo de ETA. Y eso algunos lo conocemos muy bien porque les hemos padecido, porque les conocemos personalmente, porque sabemos cómo opera el PNV y nos irrita bastante comprobar cómo en los salones de Madrid, como los del PNV llevan corbata, pues se creen que son gente respetable hay mucho, hay mucho delincuente con corbata también.

P.- Hoy venimos a una manifestación. ¿No cree que se corre el riesgo de abandonar a los nuestros en esas regiones? Porque hoy estamos aquí para luchar contra la amnistía de los que han dado un golpe de Estado que a vosotros os acusan de golpistas, pero los que han dado un golpe de Estado son ellos.

R.- Estamos aquí contra eso y contra el golpe de Estado que se pretende perpetrar desde el Palacio de la Moncloa, porque es un golpe a la Constitución, es un golpe a la igualdad de los españoles. Es decirles a todos los españoles que no hay igualdad ante la ley, que si eres separatista y cometes un delito, el peor delito que puede cometer un político puede ser amnistiado. Si eres un robaperas o has cometido cualquier otro tipo de delito, tú la pagas, te saltas un semáforo, tú pagas la multa y no te viene nadie a indultar, ni amnistiar ni nada. Salvo que seas separatista y los socialistas necesiten tus votos. Y lo mismo pasa con los condenados socialistas por corrupción. Los enfermos no entran en prisión pero los condenados o ni siquiera condenados, los que están en prisión preventiva de otros partidos, sí entran en prisión aunque estén enfermos. Y eso está minando la confianza en las instituciones, en el sistema político, en el sistema judicial. En la medida en que los partidos tienen capacidad de influir, sobre todo a través de la Fiscalía, también a través del Tribunal Constitucional. Y ese es el problema. Con lo cual el golpe no es sólo es el golpe de los separatistas. Aquí hay más golpes. Y el golpe que se anuncia desde Moncloa si se obtiene la investidura a cambio de algún apaño en torno a la amnistía o a la autodeterminación, que no es otra cosa que el derecho de secesión, lo llamen como lo llamen, referéndum, consulta como se les venga a ocurrir y con el eufemismo que en ese momento elijan. Nosotros lo tenemos muy claro los golpes son muchos y venimos aquí a oponernos a ambos.

P.- Dicen que las próximas elecciones el PSOE tiene que apoyar o al PNV o a Bildu y que ahí se rompe Frankenstein en las elecciones vascas. El PSOE tendrá que apoyar a alguien…

R.- Lo que sí sé es que tenemos que pensar más allá de lo que hagan los los enemigos, porque los enemigos de la unidad de España son nuestros enemigos y no les voy a llamar adversarios, les voy a llamar enemigos. Y más allá de lo que hagan ellos, que no sé qué es lo que harán o de lo que haga un partido sin ningún tipo de escrúpulo que solo busca el poder por el poder como el Partido Socialista. Creo que los que nos oponemos a todo eso tenemos la obligación de mirar por encima de partidos en sitios como en mi tierra, y tratar de buscar alguna fórmula, alguna alternativa para para empezar a reconstruir. No va a ser fácil porque han sido décadas de dejaciones, de abandono por parte de las instituciones del Estado, que no sólo han abandonado a los ciudadanos de allí, han abandonado a los propios líderes de sus partidos. Entonces el abandono es muy grave y viene de muy lejos y ha tenido consecuencias terribles. Lo estamos viendo en materia de libertades, en materia de seguridad ciudadana y yo creo que eso no se construye, no se reconstruye ni se recupera de la noche a la mañana. Hace falta una labor sostenida de mucho tiempo y que tiene que ser con una mirada por encima del partidismo.