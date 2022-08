El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha deseado a Macarena Olona una «un buen camino y una pronta recuperación» pero no la acompañará la próxima semana en el Camino de Santiago que ha anunciado porque esos días tiene «cosas que hacer».

La ex secretaria general de Vox en el Congreso y ex candidata a la Junta de Andalucía, que abandonó la política a finales de julio alegando motivos de salud, reapareció la pasada semana en redes sociales donde invitó a sus seguidores a hacer «juntos» el Camino de Santiago desde el próximo 29 de agosto hasta el 2 de septiembre en agradecimiento al Apóstol.

Así lo anunció en el segundo mensaje que Olona ha publicado en redes sociales en su reaparición una vez superadas las pruebas médicas de sus problemas de salud. A través de un texto en Instagram, acompañado de imágenes de su reciente viaje a Panamá, la ex diputada de Vox por Granada señaló: «Ahora voy a cumplir mi promesa al Santo Apóstol. En agradecimiento por la vida y la luz que me ha dado», precisa. Ella es madre de un niño de dos años.

«Recorreré el Camino de Santiago desde Sarria, del 29 de agosto al 2 de septiembre. A todos los que queráis recorrerlo, será un placer que lo hagamos juntos. Yo me haré cargo del gasto si la dificultad para no hacerlo es económica», añadió la ex diputada de Vox.

Además, Olona también indicó a sus seguidores que el primer punto de encuentro será el lunes 29 de agosto en La Posada de La Casona, Rua Porvir, número 50, de Sarria y que comenzará el camino a las 7.30 horas. «Cada día iré compartiendo los detalles del punto de encuentro del día siguiente», dijo la ex diputada.

La reaparición de Macarena Olona en redes sociales ha traído consigo un aluvión de peticiones para que la ex secretaria general de Vox en el Congreso de los Diputados vuelva a la primera línea política. Mensajes no sólo de apoyo a su persona, después de los problemas de salud sufridos, sino también dirigidos a la formación de Santiago Abascal con la vista puesta en el ciclo electoral que se abre en este curso y que concluirá con las elecciones generales a finales del próximo año.