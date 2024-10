El líder de Vox, Santiago Abascal, se ha disculpado este jueves con las víctimas de ETA por el voto a favor de su formación a la reforma Txapote impulsada por el Gobierno y que permite rebajar las penas a los presos etarras que hayan cumplido parte de su pena en un país miembro de la Unión Europea. «Para mí fue un auténtico mazazo», ha asegurado el presidente del partido con sede en la madrileña calle de Bambú.

«Pues yo lo primero que puedo decirles es perdón», ha comenzado su alocución el jefe de filas de la formación verde. Abascal ha solicitado «compresión» a las víctimas del terrorismo y ha recordado que él mismo «ha padecido todo el terrorismo» junto a «toda su familia».

«Para mí ha sido un mazazo», ha confesado el presidente de Vox, en alusión a cuando se enteró de que habían votado a favor de la reforma de la Ley Orgánica 7/2014 en la Comisión de Justicia del Congreso, así como en el hemiciclo. Su modificación incluía la polémica reforma Txapote. Esta medida permitía que los presos etarras que hubieran cumplido parte de su condena en otros países de la Unión Europea vieran reducida su pena en España en el mismo tiempo que pasaron en prisión en esos Estados miembros. La enmienda, planteada por Sumar, pasó con el beneplácito de todos los grupos parlamentarios, incluidos Vox y PP.

Aun así, el jefe de filas del partido de Bambú ha recordado que la norma «iba a aprobarse igual por este frente popular de golpistas y proterroristas». De esta forma ha definido los acuerdos que existen entre el Gobierno del Pedro Sánchez con Bildu.

Abascal ha admitido en una entrevista en Radio Libertad que siente «una tristeza y zozobra equiparable o superior a la de algunos ciudadanos», pero ha concedido nunca será mayor «que la de las víctimas del terrorismo que han perdido a sus seres queridos». «Lo hemos vivido como algo dramático», ha sentenciado.

Ni diputados, ni asesores, ni periodistas

Por otro lado, ha incidido en que «no se enteró ningún diputado, ningún asesor jurídico, no se enteraron los letrados, ni la prensa parlamentaria experta en temas jurídicos». Por todo ello, ha inferido que la reforma «era una trama muy malintencionada y muy bien planteada».

La autocrítica de Vox se ha centrado en que no tendrían que haber apoyado nada que provenga del Ejecutivo. «Nuestro gran error fue flaquear y dedicarnos a los tecnicismos» y pensar que puede ser «inocua» cualquier cosa «que venga del Gobierno, aunque sea una transposición de legislación europea», ha confesado. Y añadió: «Nuestro problema fue no mantener nuestra posición de distancia infinita con el Gobierno». Abascal ha recordado que ellos han tenido una postura «muy clara» de «votar en contra de todo lo que plantee el Gobierno». No obstante, ha matizado que «hay excepciones» entre las que están «votar a favor de una Ley ELA acordada con las asociaciones». En todo caso, ha advertido de que el día «que no se vota no» tiene que haber «mil filtros».

La intención de Vox es no «sostener este Gobierno de ninguna manera». De hecho, ha ejemplificado que «si este Gobierno grita ¡viva España!» ellos no responderían «¡viva!», sino «¡mentira!».

Sobre el error cometido por su partido en la tramitación de las enmiendas en la que se incluía la reforma Txapote, Abascal ha asegurado que «la responsabilidad quedará exclusivamente en el Gobierno de Sánchez». También se ha referido al mensaje de Emilio del Valle, diputado de Vox y representante en la Comisión de Justicia, quien puso su cargo a disposición del partido después del escándalo. «No vamos a aceptar su dimisión como parlamentario, porque su equivocación ha sido coral», ha argumentado. Además, ha señalado que «las personas no son fusibles» y no va «a sacrificar» a nadie sólo «para que quede mejor» él o su partido.