Ábalos presenta alegaciones al PSOE para ser readmitido como afiliado

El que fuera ministro de Fomento y ex número 3 del PSOE, José Luis Ábalos, ha presentado las alegaciones que exigía el PSOE para ser readmitido como afiliado del partido socialista. A ojos del ahora diputado del Grupo Mixto, el expediente abierto por su partido ya ha caducado, no existen las faltas de las que le acusan y se ha producido una presunta «indefensión».

El que fuera secretario de organización del PSOE ha remitido a su formación las alegaciones contra su expulsión del partido en un documento remitido este 7 de octubre. Ábalos fue expulsado del partido después de que estallara el caso Koldo, en el que estaba implicado el que fuera su mano derecha, Koldo García. El juez investiga la trama por unas mordidas en la venta de mascarillas a instituciones públicas durante los peores meses de la pandemia.

El ex representante socialista ha alegado que existe una «caducidad del expediente» por el que se le expulsaba del partido. Pero además, dice que le exigieron abandonar su acta en 24 horas a contar desde el 26 de febrero, pero que no le remitieron el expediente hasta una semana después. A pesar de ello alega que le exigían cumplirla, otra de las acusaciones del PSOE a José Luis Ábalos que el diputado niega por no haber recibido el documento en el momento adecuado. Por tanto, rechaza «haber obstruido la labor y decisión de los órganos del partido» y también niega «haber actuado en contra de un acuerdo adoptado al no haber tenido conocimiento fehaciente del mismo».

Enterado «por los medios»

Por otro lado, dice que no ha abandonado «el cargo público sin la previa autorización del órgano competente». Y es que, a pesar de que dejó de ocupar su escaño en la bancada socialista sin que llegase la notificación de que lo habían echado de la formación, alega que ya era vox populi. «Según todos los medios ya se había tomado la decisión por parte del partido».

José Luis Ábalos se queja de que su partido lo envió al Grupo Mixto generándole «gran indefensión». Todo ello, según el ex ministro, «sin ni siquiera haber sido notificado de la apertura del expediente, y tener conocimiento fehaciente y exacto de todo el contenido del mismo». Por eso, alega que se vio «compelido» a «solicitar su ingreso en el grupo mixto a la espera de comunicación del expediente».

Por todo ello, ha solicitado a la comisión ejecutiva federal que «proceda al archivo del presente procedimiento por caducidad» y, si no, por «la inexistencia de falta alguna de las recogidas» en sus estatutos y reglamentos. Y, en definitiva, solicita ser reintegrado en «todos sus derechos como afiliado y cargo público».