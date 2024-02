Ábalos no cede: el PSOE retrasa el plazo para que deje su escaño y lo estira hasta esta noche

Cuenta atrás para conocer la decisión de José Luis Ábalos sobre su futuro en el Congreso de los Diputados. El ex ministro dispone de plazo hasta esta noche para comunicar si, como le pide su partido, renuncia al acta o bien pasa a integrarse en el Grupo Mixto.

La portavoz de la Ejecutiva socialista, Esther Peña, dio este lunes un margen de «24 horas» a Ábalos para que dimitiese de su escaño en el Congreso por «responsabilidad política» en el caso Koldo. Ese ultimátum se adoptó en la reunión de la dirección del PSOE, iniciada a las 10 horas, y se comunicó una hora después, por lo que, de cumplirse el plazo, el ex número tres del PSOE tendría que haber trasladado ya su decisión.

Sin embargo, fuentes de Ferraz aseguran ahora que el plazo comenzó a contar en el momento en que Ábalos recibió, en la noche del lunes, un burofax del partido informándole de la decisión de la Ejecutiva socialista que le conmina a dejar el acta, y no antes. Esto es, en resumen, dispone aún de varias horas de plazo para apurar su decisión.

Hasta el momento, Ábalos se inclina por continuar como diputado, integrado en el Grupo Mixto, como este lunes ya avanzó OKDIARIO. Este movimiento no es el deseado por la dirección socialista, pues dejaría al partido con un escaño menos en el Congreso en un escenario de mayorías ya muy ajustadas. El diputado ya renunció ayer a su cargo como presidente de la comisión de Interior.

En los últimos días, desde que estalló el caso, quien fuera su sucesor en la secretaría de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha estado en contacto permanente con Ábalos para convencerle de que deje el acta. Tanto por teléfono como en reuniones discretas, cara a cara. Por ahora, sin éxito. Ábalos no ha trasladado aún su decisión a la dirección socialista, que la aguarda con preocupación.

Como ha publicado este periódico, el ex ministro ha compartido con su entorno el malestar por las formas de su partido. Su impresión es que el PSOE se lo ha puesto «muy difícil» para irse y «muy fácil» para integrarse en el Grupo Mixto. «No estoy imputado y el Código Ético del PSOE no me obliga a dimitir, ¿por qué tengo que dejar el partido si no estoy acusado de nada y apenas se me menciona en la causa?», ha trasladado estos días.

Ultimátum

En un primer momento, la dirección del PSOE admitió que no podían pedirle a Ábalos que renunciase al escaño al no estar ni siquiera investigado en la trama que apunta a su asesor Koldo García en los contratos de mascarillas con, entre otros, el Ministerio de Transportes que él dirigía.

Sin embargo, las presiones al diputado han sido constantes desde el primer momento. «Éste es un partido con casi 150 años de historia. Aquí no caben los corruptos, porque un corrupto defrauda la confianza de los millones de votantes que han confiado en el PSOE, ensucia el legado de los cientos de miles de militantes socialistas que a lo largo de nuestra historia han hecho de España un país más grande. Por eso las personas que han sido señaladas por el juez y la Fiscalía ya no son militantes de este partido, no lo eran a las pocas horas», destacó la portavoz de la Ejecutiva socialista, Esther Peña, este lunes.

Admitió, no obstante, que el ex ministro «no está investigado, ni señalado, ni imputado, ni su nombre figura en la investigación» de la presunta red de comisiones millonarias. «No nos erigimos en jueces, no somos fiscales, pero a pesar de todo sí existe una responsabilidad política», argumentó.

Unas horas después, Ábalos registró en el Congreso su renuncia a la presidencia de la Comisión de Interior, que le suponía un plus mensual de 1.598,13 euros.