Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Países Bajos, Noruega, Suecia y Reino Unido han publicado este domingo un comunicado conjunto en el que defienden el envío de tropas a Groenlandia en medio de las intenciones del presidente de EEUU, Donald Trump, de anexionarse la isla. Los gobiernos de esos ocho estados subrayan que su presencia allí «no supone una amenaza para nadie» tras la amenaza del mandatario estadounidense de imponer aranceles a todos ellos.

Los países que llevaron tropas a Groenlandia aseguran que «como miembros de la OTAN» quieren «reforzar la seguridad en el Ártico, un interés transatlántico compartido». «Las maniobras coordinadas danesas Resistencia Ártica realizadas con aliados responden a esta necesidad. No suponen una amenaza para nadie», exponen en su comunicado.

Además, los ocho países han transmitido su «plena solidaridad» con Dinamarca y con Groenlandia tras conocerse la intención de Trump de comprar la isla. Su apoyo está «basado en los principios de soberanía e integridad territorial que apoyamos firmemente», aseguran.

Amenazas de más aranceles

Trump amenazó este sábado con imponer una subida de aranceles a los países que no acepten sus planes para hacerse con el control de Groenlandia, bajo el argumento de que la isla es central para los intereses de EEUU.

En una publicación en Truth Social, el presidente estadounidense afirmó que a partir del 1 de febrero entrarían en vigor aranceles del 10% para Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Gran Bretaña, Países Bajos y Finlandia. Esos aranceles aumentarían al 25% el 1 de junio y se mantendrían hasta que se alcance un acuerdo para que Estados Unidos lleve a cabo la «compra completa y total» de Groenlandia, según dijo Trump.

Desde su vuelta a la presidencia en enero de 2025, Trump ha convertido los aranceles en una de sus principales armas políticas frente a sus socios comerciales. Ya ha aplicado subidas de hasta el 50% a las importaciones procedentes de Brasil y de India, en respuesta al trato dado al expresidente Jair Bolsonaro y a la compra de petróleo ruso, respectivamente.

Tras todo ello, los ocho países señalados por Trump han respondido con un comunicado conjunto: «Los aranceles socavan las relaciones transatlánticas y podrían provocar una peligrosa espiral. Vamos a seguir unidos y coordinando nuestra respuesta. Defendemos nuestra soberanía».

Críticas de los líderes europeos

Además, Emmanuele Macron, presidente de Francia, pedirá a la UE que active por primera vez la medida anticoerción que los 27 aprobaron en 2023. Es la respuesta que quiere impulsar Macron por parte de Europa a las amenazas del presidente de Estados Unidos de imponer aranceles de hasta el 25% a partir de junio a los países europeos que defiendan a Groenlandia de las intenciones de EEUU de tomar el control de la isla.

Macron ya había advertido este sábado de que «las amenazas arancelarias son inaceptables» y aseguró que los europeos responderán «de manera unida y coordinada si estas se confirmaran».

Esta medida anticoercitiva es conocida como el bazuca comercial de la UE y restringiría las importaciones de productos estadounidenses, podrá imponer tarifas aduaneras a sus productos o restringir a sus empresas el acceso a licitaciones públicas europeas.

Por su parte, el ministro de Exteriores holandés, David van Weel, también ha criticado el «chantaje» de Trump en una entrevista. También ha calificado de «incomprensible» y de «inapropiada» la medida anunciada por el mandatario estadounidense. «No es la forma de trabajar con tus aliados», ha remachado y ha tildado el plan de anexión de la mayor isla del mundo como «ridículo».

Si bien estados como Países Bajos han asegurado que no pretenden retirar las tropas enviadas a Groenlandia a pesar de las amenazas de Trump, países como Alemania están abandonando la isla. Un portavoz del ejército germano aseguró al periódico Der Spiegel que los 15 militares del país ya se estaban retirando hacia Dinamarca.