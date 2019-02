El Ayuntamiento pagará las costas del recurso.

Los policías municipales que en un chat privado volcaron comentarios despectivos y racistas e insultos contra la alcaldesa de Madrid Manuela Carmena (y otros políticos de diferentes partidos incluido el Partido Popular) no cometieron delito de odio, ni difusión, ni injurias, ni nada parecido salvo la desafortunada acción de comentarios de dudoso gusto sobre diferentes temas. Así lo estima la Audiencia Provincial desestimando el recurso del Ayuntamiento y la Red de Ayuda al Refugiado contra esos policías.

La Audiencia considera que el chat “diez años y turno de noche” es privado, ni se difunde ni se incita a la violencia o el odio. Tampoco ve amenazas o coacciones a uno de los policías denunciantes ( tan sólo exabruptos que no llegaron a afectar al referido policía ) y por tanto no hay delito alguno. La sala, de hecho, acuerda no solo confirmar el archivo del caso sino también que las costas las paguen los denunciantes, es decir el Ayuntamiento de Madrid , el policía que denunció el chat de sus propios compañeros y la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado.

La sección sexta de la Audiencia Provincial ha venido a reafirmar punto por punto el archivo del caso por parte del juez titular del juzgado 42. Entonces el juzgado no vio delito alguno, las acusaciones recurrieron y ahora la audiencia da la razón a los policías acusados y vuelve a archivar el caso. La sala recuerda que “un chat privado no es un medio de comunicación” desestimando por completo los argumentos de las acusaciones. Así mismo apunta que el Ayuntamiento no tiene legitimación para querellarse por supuestas injurias en nombre de la alcaldesa Carmena, debía haberlo hecho ella misma si se sentía injuriada, y menos cuando las ofensas que se vertieron en el chat no se referían siquiera a hechos concernientes en el ejercicio de su cargo.

Según la Asociación Policía Municipal Unificada “se vilipendió gratuitamente a estos compañeros desde un principio sabiendo que no habían cometido delito alguno… les acusaron sin tener en cuenta la presunción de inocencia desde varios sindicatos y , lo que es más grave, desde el propio Ayuntamiento. Ahora será el momento de querellarse contra ellos para que respondan judicialmente de esas manifestaciones”