Streaming del juicio del procés hoy, miércoles 20 de febrero, en directo

A las 10:00 horas se retoma en el Tribunal Supremo el juicio a los principales acusados del 'procés' en Cataluña. La sesión se reanudará con el interrogatorio al ex conseller de Territorio y Sostenabilidad, Josep Rull, para quien al igual que otros miembros del ex Govern de Carles Puigdemont la Fiscalía pide 16 años de prisión y 16 años de inhabilitación por el delito de rebelión agravada por la malversación de caudales públicos.

Rull será el quinto de los acusados en prestar declaración, después de que, tras solventarse las cuestiones previas, el tribunal haya empleado dos días de sesiones en interrogar al ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y a los ex consellers Joaquim Forn, Jordi Turull y Raül Romeva. La Sala tiene la intención de concluir esta semana con todos los encausados -aunque sea necesario habilitar el viernes, lo que inicialmente no estaba previsto-, ya que ha fijado el inicio de la fase testifical para el martes 26, cuando comparecerá como testigo el ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy.

Por lo que respecta a Turull, la Abogacía del Estado solicita 11 años y medio de cárcel por sedición y malversación; mientras que Vox pide 74 años de prisión por dos delitos de rebelión, organización criminal y malversación.

El Ministerio Fiscal dice que participó en los encuentros donde se definió la estrategia independentista. Añade algunas de sus manifestaciones públicas como la del 21 de septiembre de 2017 en la que alardeó de haber impedido atracar un buque para alojar a los miembros de la Policía en la bahía de Palamós (Gerona).