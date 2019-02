Streaming del juicio del procés en el Tribunal Supremo hoy, en directo

El juicio del 1-O se reanuda esta semana tras las declaraciones de Junqueras y Forn. El anuncio por parte de Pedro Sánchez del adelanto de las elecciones generales al 28 de abril marcará las próximas jornadas. Estaba previsto que el proceso durara dos o tres meses, pero el juez Manuel Marchena y el resto de magistrados se plantean ahora ampliar a los lunes y viernes las jornadas del juicio del procés. La idea sería finalizar el proceso antes de la convocatoria de las elecciones.

Este martes le toca el turno de declaración al ex conseller de Presidencia Jordi Turull. La agenda del día también estará marcada por la decisión que adopte la denominada Sala del 61 del Tribunal Supremo acerca del incidente de nulidad que el abogado de los golpistas Jordi Sànchez , Jordi Turull y Josep Rull, Jordi Pina, ha presentado contra la decisión de no apartar del tribunal del ‘procés’ al presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, y los otros seis miembros de este órgano.

También, este lunes, se ha conocido la decisión del Supremo de citar a Mariano Rajoy, a Torrent y al resto de políticos al inicio de la testifical, para evitar que sus declaraciones se produzcan cerca de la campaña electoral. Además del ex presidente del Gobierno, también deberán por la sala donde se juzga a los golpistas la ex vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y los ex ministros Cristóbal Montoro y Juan Ignacio Zoido.