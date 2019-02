Juicio del procés.

Este martes se inicia la cuarta jornada del juicio del procés. Tras las declaraciones, la semana pasada, del ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y del ex conseller de Interior, Joaquim Forn, máximo responsable de los Mossos, este martes le toca el turno al también ex conseller Jordi Turull. La Fiscalía pide para él 16 años de prisión y otros 16 de inhabilitación por el delito de rebelión agravada por la malversación de caudales públicos.