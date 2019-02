El director de la Guardia Civil agravia a los cabos con un distintivo confuso en el uniforme

El director de la Guardia Civil, Felix Azón, ha desatado el malestar entre los cabos con la creación de un grupo de trabajo sobre uniformidad, que estudia la copia de la divisa de cabo primero para el uso de los guardias sin rango, que “traerá confusión al consistir nuestro distintivo en galones dorados con ribetes rojos durante décadas, mientras la nueva divisa de empleo sería un galón plateado con idénticos ribetes, lo que supone dificultades para saber sí son mandos del Cuerpo o guardias civiles en el desarrollo de nuestras funciones”, explica José Manuel Tovar, portavoz de la asociación profesional de cabos (APCABOS)”.

“Apelamos al sentido común de los responsables de la Institución, se desista de esta acción que desagravia a todos los Cabos de la Guardia Civil que tan dignamente ostentan este empleo y que se nos de una mayor visualización legislativa, ya sea por deuda histórica o por la labor de mando que tan encomiablemente venimos realizando en nuestro día a día”, ha declarado en OKDIARIO.

Aprobar esta polémica medida conlleva un proceso de debate en este grupo de trabajo de guardias civiles representados por las diferentes asociaciones del Cuerpo, pero la propuesta de la nueva divisa sería impulsada por Felix Azón al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, quién ha de trasladar la copia de los galones a la ministra de Defensa, Margarita Robles, para iniciar los trámites reglamentarios.

Consultadas algunas asociaciones representativas matizan que “Azón está mal asesorado, no se entiende surtir de galones a los guardias ajenos a la cadena de mando”, “el actual director de la Benemérita en reuniones ha insinuado que no es socialista a pesar de su nombramiento por el PSOE”, mientras su actual asesora, Julia Pérez, proviene del encaje político del presidente Pedro Sánchez, además de trabajar con Azón cuando fue vocal en el CGPJ.

Pugna sindical

“La asociación AUGC no contempla una gran relación con la asesora de Azón, más bien, han saltado chispas en algunos encuentros, pero este colectivo en concreto podría resultar beneficiado por la copia de los galones de los cabos para resaltar a los guardias sin mando de cara a sus afiliados”, insisten algunos miembros del Cuerpo consultados que muestran su desacuerdo con lo que consideran “un agravio comparativo”, “una falsa equiparación de los guardias con los cabos”, entre bromas.

“La diferencia salarial entre cabo primero a cabo segundo oscila entre 40 a 60 euros, pero respecto a la escala inmediatamente superior del sargento supone alrededor de 500 euros”, argumenta Tovar que recalca “los cabos realizan una labor impecable de servicio en la Guardia Civil desde la creación de la Benemérita, reciben órdenes desde todas las jerarquías y las cumplen con la máxima efectividad, sin embargo, falta reconocimiento hacia nuestra actividad, por ello, la copia de la divisa es una humillación para los cabos”, “sí quieren tradición histórica se remonten a la creación de los galones del Cuerpo, resalten el valioso trabajo de los cabos desde sus orígenes en España al ser rango de carácter militar”.

“A escasos metros de distancia no sabremos si estamos ante un miembro del primer escalón de la cadena de mando o ante un guardia civil”

La Asociación Profesional de Cabos (APCABOS) señala en un comunicado que “la orientación de la normativa en la Guardia Civil desde 1994 ha sido, como regla muy general, contra los cabos o ignorando a los empleos de cabo. En cuanto a esta nueva norma en fase de preparación, probablemente pasará por el Pleno del Consejo del próximo 28 de marzo, pero es una muestra más del desprecio que se tiene a los empleos de CABO en algún órgano de la Dirección General del Cuerpo”.

Los cabos aclaran que “no es razonable que en un principio se quisieran modificar las divisas de los empleos de guardias civiles y cabos, y que ahora sólo se modifiquen ex novo las divisas del empleo de guardia civil, creando una divisa tan “original” que a escasos metros de distancia no sabremos si estamos ante un miembro del primer escalón de la cadena de mando o ante un guardia civil”. “En el día a día hacemos en la inmensa mayoría de las ocasiones de “guardia listo o de sargento tonto” por una paupérrima diferencia económica con el empleo inferior y con una importante diferencia con el empleo superior”, sostienen desde APCABOS, exigiendo que se les trate en el fondo y en la forma con en los símbolos reconociendo las funciones acreditadas.

El hartazgo de los cabos

APCABOS nació con el fin de dignificar el empleo de Cabo, “al que desde el año 1999 en que se cambio la anterior Ley de personal y se mantuvo con la actual de 2014, se nos retiró del texto legislativo la capacidad de Dirección y el reconocido del Mando en la institución”, declaran con profunda indignación.

En la historia de la Guardia Civil, los Cabos han realizado una labor fundamental, ya que fueron por naturaleza los Jefes y Comandantes de Puestos en la mayoría de los pueblos de España. En esa época dicho empleo era muy respetado en la Institución y por contrapartida se ascendía siempre el empleo de Sargento debiendo ser Cabo primero con anterioridad.

Los miembros de este colectivo destacan que desde esa época a la actual mucho han cambiado mucho las cosas para los Cabos. “A día de hoy, para lograr el ascenso a Sargento de la Guardia Civil ya no es necesario ser Cabo, aún cuando en la practica el Cabo de la Guardia Civil ejerce funciones semejantes e incluso iguales a las del Sargento, que aunque legislativamente no se nos reconocen, en la practica las realizamos como jefes de equipos, de patrullas, de embarcaciones, el mando del Puesto de la Guardia Civil en ausencia del Sargento…”. Sin embargo, no se reconoce tal ejercicio.

Los cabos denuncian este agravio constante apuntando que en España “un guardia civil asciende directamente a Sargento, en contraposición al Cuerpo Nacional de Policía, donde para el ascenso a Subinspector (Sargento), se ven los policías en la obligación de ascender a Oficial(Cabo) para adquirir la experiencia necesaria del ejercicio y de la responsabilidad del mando”.

“El agravio comparativo se demuestra igualmente al obtener el empleo de Cabo de la Guardia Civil, pues es necesario aprobar una difícil oposición con distintas pruebas de acceso y con un posterior periodo académico, finalizando una vez que se ha ascendido a Cabo con un cambio de destino a nivel nacional, por una mísera cantidad retributiva de unos 40 euros más, sacrificando tu destino y tranquilidad familiar para demostrar tu mayor compromiso con la Institución, mientras que si eres Guardia Civil y te ahorras ese transito y asciendes directamente a Sargento, percibes un aumento de sueldo de una cantidad aproximada de unos 500 euros”, mantienen los cabos, “todo un despropósito”.