Cinco princesas marroquíes suplen a Lalla Salma en la vista de los Reyes a Marruecos

Frente a la inquietud que suscitaba la ausencia de la corte real alauita de la que fue esposa del rey Mohamed VI hasta hace un año, Lalla Salma, y la incomodidad que eso podía crear a la Reina Letizia al verse privada de una partenaire durante el viaje, la Casa Real de Marruecos ha desplegado un auténtico frente femenino para arropar a la esposa de Felipe VI durante su estancia de dos días en Rabat. Las cinco mujeres que están en la actualidad integradas en la familia real –las tres hermanas del monarca alauita Lalla Mariam, Lalla Hasna y Lalla Asma, su cuñada, la princesa Oum Kalthum Boufares así como su hija Lalla Khadija– han estado presentes en los actos en los que ha participado la reina Letizia.

A pesar de este despliegue realizado por la Casa Real marroquí para agradar a la consorte real española, la ausencia de la que ha sido hasta ahora la única esposa del rey Mohamed VI y madre de sus dos hijos se ha dejado notar en el desarrollo de una visita de Estado que se ha llevado a cabo después de ser suspendida en tres ocasiones distintas durante los últimos tres años. La última vez que fue abortada la visita de los Reyes don Felipe y doña Letizia al país norteafricano se produjo hace un año, sin que se diera a conocer la razón de ese nuevo aplazamiento.

Tiempo después trascendió por una parte que el rey Mohamed VI había sido sometido a una seria operación quirúrgica en fechas próximas a las que estaba previsto el viaje de Estado de los Reyes españoles. Pero también se conoció en ese tiempo, aunque no de forma oficial, el divorcio del monarca alauita de su cónyuge Lalla Salma, después de tres lustros de matrimonio. La desaparición absoluta de la ex esposa de Mohamed VI de la escena pública, de la que no se ha vuelto a saber nada desde la separación y de la que no hay imagen alguna posterior al divorcio, ha levantado numerosos comentarios en los medios de comunicación que han mostrado su extrañeza por esa falta de noticias sobre la madre del futuro monarca alauita que pareciera haberse esfumado de la realidad de un día a otro.

Tanto la reina doña Sofía como la actual, doña Letizia, habían coincidido en ocasiones anteriores con la princesa Salma y ambas mostraron cordialidad con la cónyuge del rey Mohamed en sus encuentros. Como detalle a tener en cuenta, hay que recordar el gesto que tuvo la reina Sofía con Lalla Salma en una visita de Estado de los Reyes anteriores a Marruecos. En un acto oficial, en la que la consorte de Mohamed VI quedó postergada protocolariamente por el hecho de ser mujer, la Reina Sofía cogió por el brazo a Lalla Salma para colocarla en el lugar que, según ella, le debía corresponder, ante la sorpresa de los funcionarios de la corte marroquí que no salían de su asombro.

Doña Letizia seguro que no se ha sentido desairada en su visita a Rabat, las princesas marroquíes lo han impedido, pero indudablemente habrá echado de menos a Lalla Salma, una mujer adelantada al tiempo que se respira en la corte alauita, muy atrasado respecto al que se vive en los países de la otra orilla del Mediterráneo.