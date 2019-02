Rufián se pone chulo: “Somos los campeones de las urnas y no admitimos chantajes con ellas”

El rechazo de una mayoría de los diputados del Congreso a la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado ha abierto la puerta a una más que previsible convocatoria electoral para los próximos meses. Ante esa posibilidad, un equipo de OKDIARIO se ha situado a las puertas del legislativo en la Carrera de San Jerónimo para conocer la opinión de los diputados sobre lo que ha ocurrido en la cámara baja en las últimas horas y los escenarios que están sobre la mesa.

Para el único diputado de Nueva Canarias en el Congreso, Pedro Quevedo, lo vivido ayer “es el fracaso de la política”. Según el canario, nadie excepto de él, habló de Presupuestos durante el debate de tramitación de las cuentas públicas. Con ello, Quevedo justifica su opinión del fracaso político por llegar a la situación actual.

El portavoz parlamentario de Esquerra Gabriel Rufián, de quién los socialistas esperaban su apoyo a los presupuestos, ha criticado la fórmula utilizada por el Gobierno para intentar lograr su apoyo. Rufián asegura que “nosotros somos los campeones de las urnas, jamás le tenemos miedo a las urnas” y advierte que “quién nos chantajee o nos amenace con urnas se equivoca”. En este sentido recuerda que a pesar “que nuestras condiciones eran únicamente dos y no han movido un dedo” hasta hoy dice que “no ha habido negociación”.

En las filas del Partido Popular esperan que las elecciones se convoquen y celebren cuanto antes, aunque como reconoce el ex ministro del Interior Juan Ignacio Zoido, “es imprevisible el señor Sánchez”. El sevillano espera que “empecemos cuanto antes a trabajar con un nuevo gobierno”.

Para el portavoz adjunto de la formación en la cámara baja, Guillermo Mariscal, hoy con los discursos “han exhibido un programa electoral como si estuviéramos en campaña” mientras que la ex ministra Isabel García Tejerina le reprocha a Sánchez que “eligió como socios a los independentistas que quieren romper a España, a los pro etarras a los comunistas de Podemos… todos sabemos que no son buenas compañías”.

En el partido de Pedro Sánchez, el PSOE, el ex presidente del Congreso y ex lehendakari Patxi López, ahora en la ejecutiva federal, recuerda que la competencia de convocar o no elecciones es exclusiva del Presidente y que debe ser él quien “lo anuncie”. No obstante, López recuerda que “siempre vamos a elecciones, pero no se sabe cuando”.