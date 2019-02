Torra y sus consejeros acuden a despedir a los presos independentistas a las puertas de la cárcel

Los nueve presos soberanistas han llegado este viernes a la cárcel de Brians 2, en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), en varios vehículos de los Mossos d'Esquadra procedentes de las prisiones de Lledoners (en Sant Joan de Vilatorrada, Barcelona), de Puig de les Basses (Figueres, Girona) y de Mas d'Enric (El Catllar, Tarragona).

En sendas comitivas de los Mossos d’Esquadra, la exconsellera Dolors Bassa ha llegado a las 7.25; la ex presidenta del Parlament, Carme Forcadell, a las 7.52; y a las 8.00 los otros siete presos: el ex vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras; los ex consellers Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull, Quim Forn; el ex presidente de la ANC y diputado de JxCat, Jordi Sànchez, y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.

Una vez en la cárcel, serán trasladados a un vehículo de la Guardia Civil hasta Madrid directamente, a las cárceles madrileñas de Soto del Real y Alcalá Meco, donde permanecerán durante el juicio en el Tribunal Supremo por el proceso soberanista.

A las 7.32 ha llegado a Brians 2 el autobús de la Guardia Civil junto a los furgones que acompañarán a este único vehículo que agrupará a las nueve personas.

A las 6.40 horas había llegado en coche a Brians 2 el presidente de la Generalitat, Quim Torra, para mantener un encuentro con los presos antes de que viajaran a Madrid, junto a todos los consellers menos Jordi Puigneró y Alfred Bosch, en sendos viajes institucionales.

Además, diputados de JxCat en el Parlament han acudido desde las 7 horas a las puertas de Brians 2: Eduard Pujol, Albert Batet, Francesc de Dalmases, Anna Tarrés, Lluís Font, Salwa El Garbhi, Anna Geli y Josep Riera.

Concentración

Grupos de personas se han concentrado este viernes por la mañana en los accesos cercanos a la cárcel de Brians 2, aunque a las puertas de la cárcel hay un perímetro de seguridad que les impide acercarse más, y la zona está vallada.

En los accesos cercanos, los concentrados en grupos gritan ‘Llibertat’, y llevan ‘estelades’ y también pancartas con la leyenda ‘Llibertat presos polítics’.

El traslado desde las tres cárceles catalanas hasta Brians 2 había empezado a las 5.46 horas, con la salida de Dolors Bassa desde Puig de les Basses, y posteriormente lo han hecho Carme Forcadell (desde Mas d’Enric) y los otros siete presos, desde Lledoners.

El traslado a Madrid se hará directamente desde Brians 2 hasta las cárceles madrileñas en un mismo vehículo.

Brians 2 es el centro penitenciario de enlace entre los servicios penitenciarios de la Conselleria de Justicia y el Ministerio del Interior.