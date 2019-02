Soraya a Cebrián: “Si vuelvo a primera línea, ¿cómo lo tratarás?”. Cebrián a Soraya: “Cuenta con mi apoyo”

La ex vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría mantuvo este jueves un largo desayuno con el ex presidente de Prisa, Juan Luis Cebrián, en uno de los salones del hotel Wellington de Madrid, con quien compartió sus confidencias sobre sus intenciones políticas.

En el transcurso de la conversación, que se alargó por espacio de dos horas, la ex número dos del Gobierno de Mariano Rajoy sondeó a su interlocutor sobre su futuro en el Partido Popular: “¿Si vuelvo a la primera línea política, ¿cómo lo tratarás?, le espetó al periodista. A lo que el hombre clave de Prisa durante los últimos 40 años le contestó: “Cuenta con mi apoyo para lo que necesites”.

La conversación fue seguida de cerca por un seguidor de OKDIARIO quien, además de acercar la oreja y escuchar parte del diálogo, fotografió a la pareja en pleno desayuno.

Soraya y Cebrián accedieron juntos al salón del hotel Wellington a las 9 de la mañana. Antes los escoltas de la ex vicepresidenta escogieron la mesa para el encuentro tras realizar una inspección ocular de seguridad. Ambos mantuvieron una charla animada de casi dos horas ya que abandonaron el local sobre las 11 de la mañana.

La pareja no se esforzó en elegir una mesa más reservada ya que en las fotografías, que publica OKDIARIO en exclusiva, se aprecia que están en medio del salón y no muy lejos de la entrada. Sobre el mantel descansan dos teteras y unos platos con pastas.

La mujer de Prisa en el Gobierno

Soraya, que siempre fue considerada por sus compañeros de partido como la mujer de Prisa en el Gobierno de Rajoy, perdió las primarias a la Presidencia del PP. Tras ser derrotada por Pablo Casado, renunció a su acta de diputada el 10 de septiembre pasado y anunció su retirada de la política. Un mes más tarde fue designada miembro del Consejo de Estado por el Gobierno socialista de Pedro Sánchez.

Su nuevo destino de consejera electa, aunque no está retribuido, sí le permite el ejercicio de otra actividad profesional y el cobro de las dietas oficiales por su asistencia a los plenos de la institución. Su designación es para un periodo de cuatro años.

Poco antes de sus nombramiento, Sáenz de Santamaría había rechazado la propuesta de Casado para que se presentara como candidata del PP al Ayuntamiento de Madrid para enfrentarse a Manuela Carmena.

Sus confidencias a Cebrián dan a entender que su abandono de la política es provisional y que no renuncia a presentarse nuevamente a la Presidencia del PP. La ex vice queda al acecho de los resultados que coseche Casado en las próximas elecciones municipales, autonómicas y europarlamentarias para asaltar Génova.

El desayuno entre Cebrián y Soraya podría ser titulado como un encuentro entre dos perdedores. Cebrián también fue forzado a abandonar en mayo de 2018 todos sus cargos ejecutivos en Prisa, incluida la Presidencia del grupo que pasó a Manuel Polanco. El periodista conservó un título residual como presidente de honor del diario El País, aunque Juanli -como se conoce a Cebrián en los medios periodísticos- sigue conservado su influencia dentro del holding periodístico.

Las estrechas relaciones entre la ex vice y Cebrián han sido reconocidas por el propio periodista. En medio de la guerra desatada en Prisa sobre el futuro de la sociedad, en una tensa reunión del ex director de El País con otros altos cargos del grupo, su prepotencia le llevó a decir: “A mí me apoyan el PSOE y la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría”.