Camps declarará ante el juez que no sabe “nada” de las adjudicaciones a Orange Market

La ex directora general de Promoción Institucional de la Generalitat, Dora Ibars, ha declarado ante el magistrado José de la Mata que jamás recibió una orden del ex presidente de la Generalitat para adjudicar a una de las empresas de la Gürtel la instalación del stand de la comunidad en Fitur en el año 2009.

Francisco Camps, ex presidente de la Generalitat Valenciana, está citado a declarar este viernes ante el juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, que le investiga por los presuntos delitos de prevaricación y fraude en la pieza número 5 del ‘caso Gürtel’, denominada Orange Market. OKDIARIO ha podido saber que el ex presidente declarará que “no sé nada de las adjudicaciones a la ‘filial valenciana’ de una de las empresas de Francisco Correa investigada en la trama de corrupción”.

Fuentes consultadas por este periódico manifiestan que “la situación a dado un giro de 180º” tras la declaración realizada por la que fuera directora general de Promoción Institucional de la Generalitat, Dora Ibars, quien ha comparecido esta semana como imputada.

El titular del Juzgado de Instrucción número 5 ha preguntado a Ibars si en la contratación para la instalación del stand de la Generalitat en Fitur, en el año 2009, pudo intervenir de manera directa o indirecta Francisco Camps o “alguien de la esfera del ex presidente”.

La ex directora se ha mostrado rotunda y contundente en su contestación: “Nunca, nunca, nunca he hablado con Francisco Camps. Ni de esto ni de nada desde que en 1998 entrase en el gabinete de Comunicación hasta que en 2014 abandonase la dirección general de este departamento”. Añade que “jamás recibió una orden del ex president ni le dijo que contratara nada”, confesando que “seguramente ni él sabia que esa contratación se cerrase a favor de Orange Market”, la filial valenciana de Special Events.

Dora Ibars ha reconocido y defendido la regularidad de esta adjudicación, justificando la contratación con informes. Finalmente alegó: “Mi jefa de servicio jurídico y la jefa de los servicios económicos informaron favorablemente. Y yo firmé la adjudicación que mi jefa me pasó, habiendo sido informada previamente”.

La superior directa de Dora Ibars, Nuria Romeral, declaró en esta misma línea y ratificó que jamás había recibido una orden o instrucción por parte de Camps.

Con estas declaraciones se esclarecen las cuestiones planteadas por la Fiscalía Anticorrupción quien solicitó aclarar si Dora Ibar había recibido de algún superior una orden para la contratación de Orange Market.