Las groserías de Rufián le convierten en el político más maleducado de España, según un estudio científico

Un artículo de la revista Journal of Pragmatics le posiciona a la cabeza de la mala educación entre los parlamentarios españoles por sus diálogos desafiantes y llenos de improperios.

Las groserías del diputado por ERC Gabriel Rufián en sus intervenciones en el Congreso de los Diputados le han pasado factura. La revista científica Journal of Pragmatics ha publicado un artículo en el que le nombra como el abanderado de la mala educación en el diálogo desafiante de los parlamentarios españoles.

Su estilo dialéctico, que está sembrando precedentes hasta el punto de tener su propio nombre: Rufianismo, es analizado en el artículo de esta revista punto por punto y aseguran que se trata solamente de una actitud populista. Además, en las conclusiones se indica que la agresividad y los malos modales del dirigente de ERC son señas de querer mostrarse seguro de lo que dice, sea cierto o no.

Cabe recordar que en el pasado pleno de noviembre, la presidenta del Congreso, Ana Pastor, se vio obligada a expulsarle del hemiciclo tras llamarle varias veces al orden al arremeter Rufián contra el PSOE y Ciudadanos tildándoles de “fascistas” y , en concreto, contra el ministro Josep Borrell por llamarle “hooligan”. Un mes antes, el PP manifestó su intención de presentar un recurso de amparo a Pastor por el comportamiento machista de Rufián hacia la diputada Beatriz Escudero en una comisión sobre la financiación ilegal del PP. El diputado de ERC llamó a la popular ‘palmera’.

La publicación titulada ‘Impoliteness as a rhetorical strategy in Spain’s politics‘ del doctor en la Universidad de Malta J. A. Garrido Ardila ha convertido a Rufián en tendencia en Twitter durante la jornada de este martes. No obstante y para los más ‘investigadores’, la polémica está servida. El autor del artículo ha llamado al diputado Rafael en vez de Gabriel. ¿Se trata de una errata?

Lo que es seguro es que esta investigación muestra hasta qué punto se está desplegando el ‘rufianismo’ en el parlamentarismo español como una “estrategia retórica poderosa”.