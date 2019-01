Rivera: “Nadie se convierte en ocho días de tirano en un demócrata. Maduro tampoco”

El líder de Cs, Albert Rivera, ha criticado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que legitime a Nicolás Maduro para convocar elecciones en Venezuela: "Nadie se convierte en ocho días de tirano en un demócrata. Maduro tampoco".

Durante una rueda de prensa en la sede de Alcalá al término de la reunión de la Ejecutiva, ha lamentado que Sánchez tenga todavía pendiente el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela y haya dado un plazo de ocho días al presidente bolivariano para que convoque los comicios.

Si la Unión Europea determinó “con buen criterio“, ha dicho, que las elecciones que convirtieron a Maduro en presidente del país “eran fraudulentas” y por tanto este era un mandatario fraudulento, cómo puede ser -se ha preguntado- que Sánchez le “legitime” ahora para convocarlas.

Ha seguido cargando contra Sánchez por ir a remolque en Europa en lugar de liderar una posición común, cuando lo que está en juego es la política internacional y “la credibilidad de España en el mundo”.

España, ha explicado, no tiene en la UE el mismo peso que otros Estados en lo que se refiere a asuntos iberoamericanos y por eso -ha subrayado- no puede tener un papel “pasivo” y no lo puede tener, según Rivera, por motivos históricos, sociales y de liderazgo europeo.

Una vez más, el líder del partido naranja ha emplazado a Sánchez a reconocer a Guaidó, que lo que quiere -ha señalado- es convocar elecciones y “no erigirse en presidente”.

Apoyo independentista

Rivera se ha referido también a las declaraciones del líder de ERC, Oriol Junqueras, que en su opinión confirman que el independentismo negoció con el Gobierno de Pedro Sánchez su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado de 2019 a cambio de que indulte a los políticos separatistas que sean condenados en los tribunales.

“Junqueras y los separatistas están explicando por qué quieren estos Presupuestos, estaban negociando los indultos“, ha declarado Rivera en rueda de prensa tras la reunión del Comité Ejecutivo nacional de Cs.

Previamente, en una entrevista, el presidente de ERC, en prisión provisional y a la espera de juicio por haber impulsado el proceso soberanista, ha llamado a preguntar al PSOE “a cambio de qué partida presupuestaria estarían a favor de que los encarcelaran”.

El líder de la formación naranja considera que Junqueras “ha confirmado” que cuando el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, se reunió con el político catalán en prisión para hablar de los Presupuestos, “estaban negociando los indultos”.

“Quieren que en el pacto de la cárcel se negocie la salida de la cárcel” de los líderes separatistas procesados, “conseguir indultos, prebendas o privilegios en el trato ante la Justicia”, ha manifestado.

Rivera ha pedido a Sánchez que “deje de negociar indultos a cambio de los Presupuestos”, de “mayorías parlamentarias” para poder aprobarlos gracias a los votos de ERC y el PDeCAT en el Congreso.

En su opinión, para los impulsores del ‘procés‘ no se debe pedir “ni venganza ni indultos”, sino “justicia”. Si hay sentencia condenatoria, “que se cumpla”, y si son absueltos, “no tendremos nada que decir, lo acataremos”, ha añadido.

Exige dimisiones en Torroella

Rivera ha defendido que los diputados de ERC “no pueden ser los aliados” del Gobierno para aprobar los Presupuestos de 2019 ni para gobernar en municipios catalanes, y se ha referido a la reacción que tuvo el alcalde de Torroella de Montgrí, Josep María Rufí (ERC) después de que un concejal de Cs fuera agredido en este municipio de Girona.

El presidente de Ciudadanos ha exigido la dimisión de Rufí por decir que se sentía “muy orgulloso” de Torroella y de su gente después de que Sergio Atalaya, concejal en Blanes, resultara herido el pasado sábado por un objeto lanzado presuntamente por independentistas que protestaban contra la presencia de Cs en esa localidad.

A su modo de ver, es “intolerable” que, “en vez de condenar estos comportamientos totalitarios de los ultras”, el alcalde diga que “se siente muy orgulloso de la violencia y de los totalitarios”. “Debería dimitir”, ha subrayado.