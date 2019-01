La pareja de Oriol Junqueras cree que el juicio del 1-O no será justo “en absoluto”

La pareja de Oriol Junqueras, Neus Bramona, ha considerado hoy que en los próximos meses "aguantar" el juicio de los políticos catalanes presos será "muy duro" y, a pesar de que se retransmitirá por televisión, ha indicado que no sabe aún si lo mirará, porque "no sé si lo resistiré".

En una entrevista en Catalunya Ràdio, Neus Bramona ha dicho que no cree que el juicio sea justo “en absoluto” y sobre las peticiones de cárcel por parte de la Fiscalía del Tribunal Supremo ha aseverado que “de entrada, me estremezco. No sé qué decir, porque es tan gordo pedir esto que sólo pensarlo, no me lo puedo imaginar”.

Preguntada si viajará a Madrid, ha señalado que probablemente irá algún día, pero “ir allí se me hace muy pesado y muy duro, quizá me lo tendrán que explicar”.

Otra de sus preocupaciones son los traslados de los políticos durante el juicio, “las condiciones de los viajes”.

Sobre cómo ve a Oriol Junqueras, ha desvelado que lo ve “bien, preparado” y ha reconocido que cuando fue detenido ya “decía que esto sería largo y acabas viendo que esto será largo y probablemente lo será más”.

“Nunca perdemos la esperanza de que salga, pero, de momento, no podemos hacernos muchas ilusiones y si nos tenemos que esperar a Estrasburgo puede serlo más, lo iremos viendo, pero nos preparamos para esto”, ha apuntado.

En cuanto a la estrategia de la defensa, ha dicho que los abogados “van a ganar el juicio y técnicamente seguro que lo tienen todo muy bien encajado y demostrarán todas y cada una de las mentiras que se dirán allí, pero no tengo confianza en lo que se querrá ver y entender”.

A su juicio, “ya han demostrado que son gente que no se atienden a razones, es evidente que no quieren verlo. Han creado un relato y lo tienen que defender a capa y espada”.

Bramona, que ha relatado que sus hijos visitan a su padre un par de veces al mes en la cárcel y que “lo echan muchísimo en falta”, ha confesado, asimismo, que no sigue mucho la actualidad y que ha abandonado las redes sociales.

Sin embargo, piensa, como defiende su pareja, que “hay que ensanchar la base, que es lo que nos ayudará algún día a ganar y confío que ganaremos”, y sobre las críticas que esto comporta por una parte del independentismo ha precisado que “respecto a esta gente y a estas críticas no quiero decir nada”.