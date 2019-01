Rato y Bárcenas: de compañeros en el PP a no dirigirse la palabra en la cárcel

Fuentes cercanas al ex tesorero y al ex vicepresidente del Gobierno cuentan que "ha debido haber alguna trifulca entre ellos" porque ya no se hablan.

El ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, y el ex vicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, cumplen sus respectivas condenas -el primero por la Gürtel y el segundo por el caso de las ‘tarjetas black’- en la misma prisión: el Centro Penitenciario Madrid V, también conocida como Soto del Real.

Cuando hace tres meses Rodrigo Rato decidió presentarse de forma voluntaria en la prisión madrileña para cumplir su condena de cuatro años y seis meses de cárcel, fuentes cercanas al ex ministro cuentan a OKDIARIO que lo hizo allí por una razón: “En esta prisión se encuentra un viejo amigo suyo”. Se refieren a Bárcenas.

Instituciones Penitenciarias decidió ‘acomodar’ al nuevo recluso junto a otros presos ‘vip’ en el módulo 10, el más seguro debido al gran número de cámaras de vigilancia instaladas en este departamento para evitar que se capten imágenes de estos ‘reos famosos’ de forma subrepticia.

Durante los primeros días en la prisión de Soto del Real, Rato solía relacionarse con el “grupo de amiguetes” del ex tesorero del PP. La ‘cuadrilla’ de Bárcenas, su núcleo fuerte y de los que nunca se separa, está formada por el ex alcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega, y el ex consejero de la Comunidad de Madrid, Alberto López Viejo. Estos llegaron junto a él a la prisión para cumplir sus condenas tras ser imputados en la misma trama de corrupción.

“No se hablan”

Fuentes cercanas a los ex políticos cuenta a OKDIARIO que desconocen qué ha ocurrido entre el ex vicepresidente y el ex tesorero, porque ya no se hablan. Mantienen una actitud cordial, y se saludan cuando coinciden por las zonas comunes del módulo, pero se ha producido un distanciamiento. “Ya no se les ve relacionarse durante las horas de descanso en el patio”, explican.

Mientras que Luis Bárcenas se muestra muy sociable con todos los presos que conviven con él en el conocido como “módulo Gran Hermano”, relacionándose incluso con reos condenados por el caso de las ‘tarjeas black’ que llegaron con Rato, el ex ministro de Economía ha comenzado a vivir en prisión en solitario. “No se le ve relacionarse con otros internos, cuando baja al patio suele sentarse en una esquina él solo”, cuentan a OKDIARIO fuentes cercanas al ex ministro.

Nadie sabe qué ha ocurrido entre Bárcenas y Rato. Ni siquiera los que conviven a diario con ellos. Algunos apuntan a que ha debido “haber alguna trifulca”, “algún ‘roce’… al fin y al cabo pasaban muchas horas juntos”. “Y las que le quedan”, sentencia otro.