El candidato Errejón calla sobre Venezuela para blanquear su pasado y alejarse de Podemos

Íñigo Errejón no ha pronunciado palabra sobre la auto proclamación como presidente encargado de Venezuela de Juan Guaidó. El candidato de ‘Mas Madrid’ a la Comunidad de Madrid ha marcado distancia con Podemos en este asunto a pesar de sus múltiples declaraciones anteriores de apoyo a la dictadura de Nicolás Maduro.

Íñigo Errejón está en campaña. Los episodios turbulentos por los que ha atravesado y que le llevaron a dejar su escaño no benefician al candidato.

Ahora Errejón quiere marcar distancia con Podemos y, de paso, alejarse de toda polémica. El ex de Podemos -aunque mantiene que sigue teniendo vínculo con el partido- ha preferido no emitir opinión alguna sobre la crisis en Venezuela, después de la Asamblea Nacional proclamara a Juan Guaidó presidente encargado tras no reconocer el segundo mandato de Nicolás Maduro por considerar que es fruto de unas elecciones fraudulentas.

Silencio absoluto para evitar situarse en el foco mediático con una opinión que puede crearle más problemas. Su acción pone tierra de por medio entre él y Podemos.

Sin embargo, el ex número dos de Podemos siempre se ha mostrado afín a la dictadura venezolana. El pasado mes de noviembre, Errejón se convirtió en el foco de las críticas al hacerse viral una entrevista concedida al medio chileno ‘The Clinic’ donde aseguraba que en Venezuela “se hacen tres comidas al día”.

Otra de sus intervenciones más famosas en este sentido es la que hizo en un acto en Barcelona de homenaje a Hugo Chávez en marzo de 2014, cuando se cumplía un año de su fallecimiento.

“Trato de adoptar una distancia analítica pero hoy no puedo. Decir Chávez es decir la patria es el hombre. A Chávez le debemos la recuperación de la política como arte plebeyo y cotidiano”, aseguraba como puede verse en el vídeo.

Willy Toledo, actor afín a Podemos, llegó a declarar en una entrevista que conoció a Íñigo Errejón en Caracas cuando “él estaba trabajando para el Gobierno chavista“.

La simpatía de Errejón por Chávez, Maduro y su dictadura no ha sido suficiente para hacerle expresar su posicionamiento ante los últimos acontecimientos en Venezuela. A apenas unos meses de la celebración de las autonómicas, Errejón prefiere esperar a que se calmen las aguas para no levantar una polémica que le haga perder votos y, además, desmarcarse de Podemos por primera vez tras su renuncia.