La portavoz adjunta de Unidos Podemos en el Congreso, Ione Belarra, ha rehusado este miércoles opinar sobre el rechazo de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, a incluir en su plataforma electoral para los comicios de mayo al secretario general de Podemos Madrid, José Julio Rodríguez, y se ha limitado a decir que se echarán "a un lado" porque no quieren "ser un impedimento" para que Carmena revalide el Gobierno del Ayuntamiento.

“No tenemos más novedades que la carta que Pablo Iglesias envió a los inscritos hace unos días. Nosotros no queremos ser un impedimento, nos echamos a un lado en el Ayuntamiento de Madrid”, ha comentado en el Congreso al ser preguntada por las declaraciones de Carmena sobre Rodríguez.

Además, Belarra ha vuelto a lamentar “profundamente” la “deslealtad” del ya ex diputado de Unidos Podemos y fundador del partido Íñigo Errejón, quien, según sus palabras, ha optado por construir “un proyecto político personal de espaldas a lo que votaron” las bases de Podemos.

La dirección de Podemos en la capital, por su parte, ha evitado responder al desplante de Carmena a su secretario general, el ex Jemad Julio Rodríguez, en cuyo entorno también se remiten a las palabras de Iglesias. No hay ninguna novedad respecto a esa postura, no hay negociaciones abiertas para integrarse en la plataforma ‘Más Madrid’ de Carmena y Podemos no está preparando tampoco ninguna candidatura para las municipales.

“Pablo Iglesias ya dijo que no tenemos ningún problema en no confrontar con Manuela Carmena”, han añadido a Efe desde la dirección madrileña, que sigue en silencio casi una semana después de que Íñigo Errejón anunciase por sorpresa su intención de concurrir a las elecciones con las siglas de la plataforma de la alcaldesa.

Por su parte, el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, también se ha referido en una entrevista en Antena 3 a las declaraciones de la alcaldesa de Madrid, y especialmente al hecho de que Carmena haya revelado que la idea de que Errejón pasara a formar parte de esta candidatura para la Comunidad surgió en una cena celebrada en su casa el pasado 21 de diciembre.

Según Echenique, esto confirma que el acuerdo “se fraguó hace muchos días”, antes de que lo supieran los dirigentes y los militantes de la organización.

Echenique ha apelado a dejar atrás los “adjetivos fuertes”, ha reconocido que él mismo se equivocó cuando dijo que “de algo tenía que vivir hasta mayo” Errejón, pero también ha dejado claro que no van a negociar con él para integrarse en la plataforma de ‘Más Madrid”.

El número tres del partido ha vuelto a argumentar que ha sido Errejón quien ha dejado claro que no tiene interés en negociar al no haber trasladado sus planes de que se iba del partido y ha insistido en que la “hoja de ruta” marcada por los inscritos es que se presenten con la marca Unidos Podemos a las elecciones autonómicas en Madrid, y eso es lo que van a hacer.