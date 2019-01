Errejón resalta la endogamia de Podemos: “Hace falta hablar a la gente que no piensa como uno mismo”

Carmena y Errejón se saludan. Foto: EFE

El ex diputado nacional y ex candidato de Podemos a la Presidencia regional, Íñigo Errejón, ha afirmado este miércoles que no cree que su partido sea un lastre, pero que considera que "hace falta sumar más y hacer un esfuerzo mayor para volver a hablarle a gente que no piensa como uno".