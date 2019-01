Las redes acribillan al condenado Echenique: “Debería dimitir pero de algo tiene que vivir”

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, está siendo muy criticado en las redes sociales después de que el juzgado de lo Social número 2 de Zaragoza haya ratificado la sanción que ya le fue impuesta por la Seguridad Social en abril de 2017 por la contratación irregular de un asistente personal y declara que existió relación laboral especial por cuenta ajena entre ellos.

Es decir, Pablo Echenique contrató a un asistente “en negro” y sin darle de alta en la Seguridad Social. La sentencia, dictada por la jueza Itziar María Ochoa el pasado 10 de enero, estima la demanda interpuesta por la Seguridad Social contra Echenique y declara que esta relación era laboral, a los efectos de alta y cotización del asistente, Eduardo P.S., en el sistema general de empleados del hogar de la Seguridad Social.

Las críticas en Twitter se han intensificado después de que Echenique echara valores fuera diciendo que recurriría la sentencia por no reconocer la legislación a la que él se acogía pero pasando por alto que no cumplió en ningún momento con sus obligaciones con la Seguridad Social. El secretario de Organización morado citaba en su mensaje la Ley de dependencia estatal y la de Aragón y afirmaba: “Ambas indican que los asistentes profesionales pueden funcionar como autónomos. La sentencia no atiende a esta legislación puede afectar a miles de familias. Por eso, la recurriré”.

Muchos internautas le recordaban el código ético de Podemos que le obligaría a dimitir por esta sanción pero que hasta ahora ningún miembro de la formación ha cumplido al ser imputado o condenado. Otros, como el economista Juan Ramón Rallo ironizaba con la frase dedicada a Echenique la pasada semana al ex diputado de Podemos Íñigo Errejón tras anunciar que se presentaría como candidato a presidir la comunidad de Madrid con el partido de Manuela Carmena, cuando dijo que “debería dimitir -de su escaño, pero de algo tendrá que vivir hasta mayo”:

Echenique debería dimitir de acuerdo con el código ético de Podemos. Pero supongo que de algo tiene que vivir. — Juan Ramón Rallo (@juanrallo) January 22, 2019

“Echenique debería dimitir de acuerdo con el código ético de Podemos. Pero supongo que de algo tiene que vivir”, escribía Rallo. Otros muchos twitteros le recordaban las duras palabras que él mismo dedicó a Errejón: “Exigida la dimisión de Íñigo Errejón y hoy es culpado formalmente por el juez y condenado por un delito contra el derecho de los trabajadores q dice representar, cuando piensa dimitir Echenique” , escribía uno.

Exigido la dimisión de @ErrejonInigo y hoy es culpado formalmente por el juez y condenado por un delito contra el derecho de los trabajadores q dice representar, cuando piensa dimitir @pnique — Alejandro Mora (@alejandrojmora) January 22, 2019

“Si tuvieras la mitad de dignidad que tenía tu ex compañero Errejón entregarías tu acta de diputado. Con razón se está hundiendo Podemos, a los buenos los echáis…” decía un votante morado:

Si tuvieras la mitad de dignidad que tenía tu excompañero @ierrejon entregarías tu acta de diputado. Con razón se está hundiendo @ahorapodemos a los buenos los echáis… — Javier Racero (@Javier_Racero) January 22, 2019

Varios autónomos le recordaban que él tenía que ser consciente de que el asistente no estaba emitiendo facturas porque tendría que habérselas entregado: “Claro que pueden funcionar como autónomos pero a ti te constaba que no era así porque no te extendía facturas como lo haría un autónomo ¿a quien tratas de engañar?”, le preguntaban.