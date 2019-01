Podemos ha avanzado este martes que votará en contra de la convalidación del decreto-ley sobre medidas urgentes en materia de vivienda por no ajustarse a los acuerdos pactados con el Gobierno de Pedro Sánchez

Así lo ha declarado la portavoz del Grupo Parlamentario de Unidos Podemos-En Comú-En Marea, Irene Montero, a la llegada al Pleno extraordinario en el Congreso de los Diputados.

No obstante, las negociaciones entre socialistas y Podemos continúan y hasta que no se vote el decreto-ley al final de la jornada (todavía tienen que debatirse otras siete normas de este tipo) no caerá esta reforma del Ejecutivo, que sufriría así su primer gran revés en materia legislativa. El Congreso sólo ha tumbado tres decretos-ley en democracia.

El decreto ha sido duramente criticado por Podemos porque no contempla una regulación en los precios de los alquileres para marcar un límite en determinadas zonas de las ciudades, la definición de vivienda vacía o un preaviso de 6 meses en el contrato de arrendamiento. “Lo único que han mantenido es la duración de los contratos (pasan de 3 a 5 años) ¿Dónde están el resto de medidas?”, se ha preguntado la diputada de En Comú Podem, Lucía Martín, quien ha llevado las negociaciones con Moncloa.

Martín ha avanzado que a su grupo parlamentario no le vale con que el Gobierno tramite este decreto como proyecto de ley, lo que permitiría la incorporación de enmiendas, sino que sólo contempla la “redacción de un decreto nuevo”, para el que ha emplazado al Ejecutivo a sentarse desde ya. “Nuestro voto no busca humillar a nadie ni deshace la mayoría de progreso que se generó en la moción de censura, sino que es un voto de responsabilidad con el acuerdo presupuestario”, ha indicado Martín.

Al igual que Podemos, también han avanzado su voto en contra el Partido Popular, Ciudadanos, Esquerra Republicana y los dos diputados de EH-Bildu. El hecho de que ERC haya fijado esta posición también es significativo, ya que sin sus votos el Gobierno tampoco podía sacar adelante esta iniciativa, que requiere mayoría absoluta.

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha pedido el apoyo a sus socios desde la tribuna y ha defendido que “este real decreto ley es de marcado carácter social, que trata de dar una respuesta política urgente al acceso a la vivienda en España”. “Protege a los inquilinos, da seguridad a los arrendadores y pone dique a las prácticas abusivas del mercado por parte de los fondos de inversión”, ha enfatizado.

Además, Ábalos ha tenido la mano a Podemos y ERC recalcando que este paquete de medidas “son un primer paso, aunque no cabe duda de que todas irán acompañadas de otras adicionales en las que está trabajando este Gobierno”, ha remarcado.

Subida de precios

El PP ha avanzado su discrepancia con una norma que es “una llamada al incremento de los precios” y que no incentiva la oferta. Desde ERC han apuntando que las medidas “no son suficientes” para solucionar el “drama que tenemos delante”. En cuanto a Ciudadanos, la formación naranja ha apostado por “políticas de oferta que permitan desarrollar el mercado haciéndolo más flexible”.

Por otro lado, Irene Montero ha avanzado que Unidos Podemos sí apoyará el real decreto que sube las pensiones generales el 1,6 %, y el 3 % las mínimas y no contributivas, un respaldo que también estaba en el aire.