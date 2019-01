Los podemitas de Torrevieja cierran un centro de discapacitados y dan 400.000 € a un refugio de animales

APANEE es una asociación de padres de niños que necesitan un apoyo por sus necesidades educativas especiales. El centro tendrá que cerrar sus puertas tras la decisión del ayuntamiento de dejarles sin subvención.

El cuatripartito (IU, Los Verdes, PSOE y APTCe) de gobierno en Torrevieja, simpatizantes de Podemos, ha dejado fuera de su presupuesto para 2019 a un centro dedicado a niños con necesidades educativas especiales mientras ha otorgado 400.000 euros a un refugio para animales.

APANEE es una asociación de padres de niños que necesitan un apoyo extra por padecer alguna discapacidad. Entre sus funciones están la de potenciar al máximo las capacidades de las personas con necesidades educativas especiales, promover la adecuada detección, tratamiento y atención de los problemas y mentalizar a la sociedad para conseguir la integración.

Ahora, la asociación no cuenta con presupuesto para continuar su labor. Por ello han lanzado un comunicado en el que critican la decisión del consistorio.

“Desde el Ayuntamiento de Torrevieja están dejado a niños sin tratamiento, a profesionales sin puestos de trabajo, a los menores sin residencia ni escuela de verano…” Y así una larga lista de quejas por lo ocurrido. Además, aseguran que se sienten enarcados y discriminados y preparan una manifestación para este martes.

La concentración pretende presentarse en el Salón de Plenos del Ayuntamiento donde se pretende aprobar el presupuesto en cuestión. Los afectados estarán allí “para que justifiquen qué están haciendo con el dinero público”.

400.000 € para animales

Uno de los motivos que ha empeorado la crítica ha sido la recuente concesión de 400.000 euros en la atención del albergue animal de Torrevieja.

El presupuesto se excusa en que el anterior servicio no incluía cuidados para los animales que no son adoptados. La inversión no es criticada por su naturaleza sino por la desigualdad con otros asuntos que son también de interés general.

Lo cierto es que este presupuesto cubre cinco años del albergue. El concejal de Contratación y Hacienda, José Hurtado, señaló que “hablamos de un tema que no es accesorio ni baladí para el actual equipo de gobierno”, palabras que han sido criticadas con posterioridad.