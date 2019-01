El PP se rejuvenece para frenar la subida de VOX y Ciudadanos

Cospedal y Aznar no asisten a la primera jornada de la convención nacional donde sí han estado Rajoy y Saenz de Santamaría aunque haciendo gala de la discreción

Lejos quedan aquellos grandes mitines del Partido Popular en Valencia donde Mariano Rajoy se daba un gran baño de masas y mucho más lejos quedan aquellos actos de José María Aznar donde prácticamente solo había hombres con puro y chaqueta larga. El PP está cambiando y la Convención Nacional que se celebra este fin de semana en IFEMA es una buena muestra de ello.

Con una dirección cuya media de edad se sitúa sobre los 40 años, la juventud de Pablo Casado, Teo García Egea, Andrea Levy o Javier Maroto traspasa un poco más allá de las plantas nobles de Génova y consigue llegar a la militancia. A los más jóvenes pero también a los más viejos. Un gran pantallón con colores claros, un escenario azul bien iluminado y un nuevo himno del PP épico han confirmado la transformación de los populares que cuidan más el markéting político que la estrategia.

Pero hay cosas que nunca cambian. El ex presidente Mariano Rajoy y la presidenta del Congreso Ana Pastor han vuelto a tirar de humor gallego en un diálogo a dos manos con lanzamiento de piropos incluido de Pastor hacía Rajoy. La presidenta de la cámara baja le ha preguntado al ex jefe del Ejecutivo cómo se encuentra tras dejar la primera línea política y éste le ha respondido que bien pero asegurando que “a esta edad no quiero ser tertuliano” tras más de media hora de debate sobre el pasado, el presente y el futuro con Pastor.

Cataluña aburre

En el Partido Popular la cuestión catalana ya aburre. Buena muestra de ello es la fuga de asistentes que se ha producido cuando la portavoz en el Congreso Dolors Montserrat ha subido al estrado junto con el ex presidente de Sociedad Civil, la presidenta de Convivencia Cívica y el portavoz de Tabarnia para hablar del conflicto catalán. Y eso que el portavoz tabarnés Jaume Vives ha repartido bofetadas a los populares por todos lados y que Montserrat ha utilizado un vestido amarillo, color de a apoyo a los golpistas, para moderar un debate sobre Cataluña.

‘Coach Guardiola’

Con una versión instrumental del ‘Viva la Vida’ de Coldplay al ritmo de una banda en directo presente en la convención, el secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, ha tomado el escenario eufórico y pletórico, recién llegado de la toma de posesión del nuevo presidente de Andalucía Juan Manuel Moreno. Egea ha asegurado ser de la ‘Sajonia del sur’, dígase Múrcia, y ha tirado de humor para hablar de un alcalde del partido que “no necesita pactar más que con los ciudadanos, por qué tiene nueve de los nueve concejales”.

Ni Cospedal ni Aznar

Aunque se preveía la asistencia hoy de la ex secretaria general del partido María Dolores de Cospedal, la ex ministra de Defensa y ex presidenta de Castilla-La Mancha no ha aparecido finalmente por la Feria de Madrid. Tampoco lo ha hecho el ex presidente del Gobierno y del partido José María Aznar, aunque en su caso para evitar coincidir con Mariano Rajoy. Quien sí ha acudido, aunque no se ha dejado ver, ha sido la ex vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. Lejos del centro de atención que acaparaba siempre con su presencia, hoy, no ha estado en ningún momento frente las cámaras.

Por un beso de…

Pero para conectar con el público más joven ha fallado la elección de las bandas sonoras durante la primera jornada electoral de la convención. Entre las canciones que han sonado durante la tarde de este viernes, además del ‘Viva la Vida’ de Coldplay, los populares han tirado también de clásicos españoles como ‘La Flaca’ y su beso de Jarabe de Palo. Besos, hoy, que han capado sobretodo Casado y Egea, dos líderes que en poco más de medio año han conseguido conectar, como mínimo, con sus afiliados.