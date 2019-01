El presidente de la Xunta y del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, ha considerado que un gobierno de concentración "al estilo alemán" podría ser "una buena herramienta para España", pero lo ha descartado "tal como está el PSOE" en la actualidad. Por ello, ha abierto la puerta a que su partido busque socios, entre los cuales no rechazó a VOX, siempre y cuando los 'populares' no tengan que "renunciar a sus principios".

“En caso de que, ganando las elecciones generales necesitemos socios para gobernar, creo que el PP tiene la obligación de establecer un gobierno distinto al PSOE, a Podemos y a los independentistas”, ha afirmado Feijóo en una entrevista en la Cadena Cope, recogida por Europa Press, al ser preguntado si sería partidario de, para llegar a La Moncloa, recurrir a un pacto como el suscrito por su partido en Andalucía.

No obstante, el dirigente gallego ha matizado que “si hubiese otro PSOE”, como en los tiempos “de Guerra, Leguina o González”, entonces a él no le importaría “para nada” que se cerrase un gobierno de concentración. “Lamentablemente, tal como está el PSOE creo que tendríamos que hacer lo primero”, dijo en referencia a buscar socios de gobierno, entre los cuales no descartó a Vox.

“Nosotros tenemos que tener la firmeza para decir que no cuando no estamos de acuerdo y la firmeza para decir que sí cuando estamos de acuerdo”, proclamó para insistir en su “total acuerdo” con el documento suscrito por el PP en Andalucía. Por contra, lo contrapuso con su descuerdo con Vox en cuestiones como que haya que derogar las políticas contra la violencia machista.

“No vamos a ponernos de acuerdo simplemente porque necesitemos unos votos. En todo caso, si a Vox lo que le interesa es que no gobierne el socialismo, el populismo, pues es evidente que podemos coincidir, siempre y cuando nosotros no tengamos que renunciar a nuestros principios y a nuestros planteamientos”, proclamó Feijóo, que coordina la convención del PP que este viernes arranca en Madrid.

Reafirmar los principios del PP

En su opinión, en ese encuentro el PP lo que tiene que hacer es “una reafirmación” de sus principios como “punto de encuentro de millones de españoles”. Frente a una fuga de votos por la derecha, Feijóo recomienda a los ‘populares’ “no ponerse nerviosos” y seguir apuntalando un “partido de mayorías”, donde cabe gente que se autodenomina “de derechas, conservadora, centrista, liberal”.

Al respecto, recordó que con la refundación del PP con José María Aznar se amplió la base ideológica del PP y se logró tener éxito. “Ahí debemos estar”, afirmó, aunque discrepó de ese expresidente en que sea Mariano Rajoy el culpable de partir a la derecha. “Si se quiere que no gobierne la izquierda, el voto útil es al PP”, dijo en otro momento.

Ataques a Sánchez

Por otra parte, el presidente gallego tachó de “muy peligroso” lo que hace su homólogo en el Gobierno central, Pedro Sánchez, respecto a Cataluña, porque “cuando se quiere hablar de un asunto se debe hablar con luz y taquígrafos”.

En su opinión, las reuniones bilaterales “son legítimas”, pero “para hablar de temas concretos de una comunidad concreta”, pero “no para hablar de la estructura territorial del Estado ni para hablar del sistema de financiación ni para hablar de los presupuestos”. Así, reclamó que esos temas se aborden en el Congreso y en el Senado o en la Conferencia de Presidentes.

“Lo que está ocurriendo es que cada vez vamos a ir conociendo un poco más por qué el señor Sánchez es el presidente del Gobierno

y eso se lo debe, entre otros, por supuesto, a con los que está hablando y con los que se está sentando, que es con el independentismo catalán”, censuró.