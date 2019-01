El programa de Risto Mejide, 'Todo es mentira', ha emitido el vídeo en el que uno de sus cámaras agrede en el cuello al director de OKDIARIO, Eduardo Inda. El periodista ya ha adelantado que pondrá una demanda por haber sido agredido mientras accedía a las instalaciones de Telecinco para colaborar en 'El programa de Ana Rosa'.

Un cámara del programa de Cuatro presentado por el publicista Risto Mejide, ‘Todo es mentira’, ha agredido en el cuello al director de OKDIARIO, Eduardo Inda, en las instalaciones de Telecinco. Ha ocurrido este viernes cuando Inda accedía a las oficinas del canal de Mediaset para participar en ‘El programa de Ana Rosa’.

La reportera del programa de Mejide, Natalia Lombardo, ha acudido a las inmediaciones de las instalaciones de Telecinco junto a un cámara para preguntar a Inda por la última exclusiva de OKDIARIO sobre el casoplón de los líderes de Podemos, Pablo Iglesias e Irene Montero, construido en terrenos protegidos de un parque natural. La agresión con la cámara se ha producido mientras Eduardo Inda cruzaba la puerta que da acceso a las instalaciones de Telecinco, tal y como se muestra en el vídeo.

“Me has dado con la cámara y te voy a denunciar”, advierte Inda tras la agresión de la cámara mientras se señalaba qué parte del cuello había recibido el golpe. “Perdóname”, señala el cámara al ser consciente del golpe para intentar rebajar la tensión del momento. “Os voy a denunciar porque me has dado con la cámara”, repite Inda ante la insistencia de las preguntas de Natalia Lombardo, que no ha pedido disculpas en ningún momento.

La agresión a Eduardo Inda por parte del cámara de ‘Todo es mentira’ en las instalaciones de Telecinco se ha producido de la siguiente manera:

Natalia Lombardo: “Hablamos con la Consejería ayer y lo desmintió, ustedes han hablado con el consejero, ¿hay conflictos entre ambas partes?”.

(Se produce la agresión con la cámara a Inda).

Eduardo Inda: “Me has dado con la cámara. Me has dado con la cámara y te voy a denunciar”.

Cámara de Cuatro: “Perdóname”.

Inda: “Te voy a denunciar”.

Inda: “Me has dado con la cámara”.

Lombardo: “Bueno, no se ponga nervioso, tan solo le estamos haciendo unas preguntas”.

Inda: “Os voy a denunciar porque me has dado con la cámara”. (Hace fotos con su móvil).

Lombardo: “¿Nos va a contestar a las preguntas?, ¿no tiene nada que decir?, ¿van a corregir su información?”.

Inda: “Me habéis dado aquí (se señala el cuello) con la cámara”.