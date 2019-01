El Gobierno desclasifican este viernes más material del espionaje de Villarejo para enviárselo al juez

José Manuel Villarejo. (Foto: EFE)

El Consejo de Ministros tiene previsto desclasificar este viernes más material hallado en los archivos del Ministerio del Interior que presuntamente acredita que el ex comisario encarcelado José Manuel Villarejo hizo uso de fondos reservados para tratar de sustraer documentación sensible del PP que guardada el ex tesorero 'popular' Luis Bárcenas.