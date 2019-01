El ex comisario Villarejo citado el jueves a declarar como investigado en el ‘caso Tándem’

El juez Manuel García-Castellón ha citado a una docena de personas a declarar por la operación ‘Fondos Reservados’. El ex agente, José Manuel Villarejo, deberá declarar el próximo jueves en la Audiencia Nacional.

El ex comisario, José Manuel Villarejo, que se encuentra en prisión provisional desde hace más de un año, ha sido citado a declarar este jueves como investigado por la operación ‘Fondos Reservados’, un operativo policial por el que ex agente habría pagado con fondos reservados al ex chófer de Luis Bárcenas, Sergio Ríos, para sustraer al ex tesorero documentación sensible del Partido Popular que obraba en su poder.

OKDIARIO ha podido saber que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García-Castellón, ha citado a Villarejo para que acuda a las dependencias de la Audiencia Nacional a primera hora de la mañana del próximo jueves, 17 de enero.

Las fuentes consultadas por este diario no han confirmado si el ex comisario será trasladado desde la prisión de Estremera, donde se encuentra desde el pasado 5 de noviembre de 2017, o solicitará declarar por videoconferencia como ya hizo a finales de julio cuando fue citado a declarar por las cintas de Corinna y alegó que sufría dolencias de espalda. El juez Diego de Egea, que instruía el ‘caso Tándem’ hasta el pasado 31 de diciembre, rechazó la petición en consonancia con la postura adoptada por la Fiscalía Anticorrupción.

Sin embargo, las mismas fuentes aseguran que en esta ocasión el comisario jubilado “tiene ganas de hablar”. Recuerdan que el ex agente de policía tenía previsto -antes de ser citado- solicitar al juez García-Castellón declarar de forma voluntaria para contar la “verdad” del CNI, de la que ya advirtió unos días antes en una carta abierta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Entre la docena de personas citados se encuentran el ex chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, quien este lunes ha decidido acogerse a su derecho a no declarar, y sorprendentemente ha solicitado volver este martes a la Audiencia Nacional para ser interrogado de nuevo.

El miércoles, entorno a las 9:30 am, están citado a declarar en calidad de testigos el ex tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, en prisión por su condena en la primera época de la trama Gürtel, y a su esposa, Rosalía Iglesias.

Durante esta semana acudirán otras personas como el ex director adjunto operativo de la Policía Nacional, Eugenio Pino, y el exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), Enrique García Castaño, entre otros.