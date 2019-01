El portavoz adjunto de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha denunciado este lunes que los Presupuestos para 2019 "incumplen" el Estatuto catalán y que si tuvieran que votarlos "mañana" su voto sería negativo. Eso sí, no ha aclarado si su formación presentará una enmienda de totalidad para pedir que las cuentas sean devueltas al Gobierno.

En declaraciones en el Congreso, Gabriel Rufián ha insistido en reclamar un “movimiento” al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, respecto al referéndum que, ha recalcado, reclama el “pueblo catalán”, así como que “se separe de la dinámica represiva del Estado”.

El dirigente independentista ha rehusado especificar si enmendarán a la totalidad los Presupuestos aduciendo que esa decisión aún no está tomada, pero, en cualquier caso, ha deslizado que tiene la impresión de que Sánchez es “el menos interesado” en que salgan adelante y que Podemos, que los presentaba “como las tablas de la ley, ahora dice que ya no son tan buenos”.

Además, ha llamado la atención sobre el hecho de que el propio jefe del Ejecutivo ha dejado claro que si las cuentas no se aprueban no va a convocar elecciones y que no tiene problema en gobernar con los Presupuestos prorrogados.

Por eso, ha tildado de “perverso” que se intente culpar a los independentistas de colocar a VOX “a las puertas de Moncloa” si no aprueban el proyecto presupuestario y abren la puerta a unas elecciones anticipadas.