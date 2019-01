La reunión que este martes han mantenido los equipos negociadores de Partido Popular y VOX para la investidura del candidato ‘popular’ a la Junta, Juanma Moreno, ha terminado sin acuerdo. Tras más de cinco horas, ambas formaciones se han emplazado a un nuevo encuentro, este miércoles.

El partido de Santiago Abascal acudió a la cita con un ambicioso documento de exigencias, que el PP calificó de “inaceptable”.

Entre ellas, VOX quiere que el futuro presidente de la Junta se comprometa a una “declaración institucional a favor de la apertura de un proceso nacional de devolución al Estado de las competencias de Educación, Sanidad, Justicia y Orden Público”. Además, aboga por una “propuesta de reforma estatutaria para suprimir el término ‘realidad nacional’”.

No obstante, hay otras medidas polémicas que generan los mayores recelos en el PP. Se trata, por ejemplo, de la propuesta sobre violencia de género. El partido de Abascal propone la sustitución de la ley actual por una Ley de Violencia Doméstica “que no prejuzgue el sexo del agresor, respete adecuadamente la presunción de inocencia, no instituya una enorme burocracia “de género” y no facilite la lluvia masiva de subvenciones a las asociaciones de feminismo supremacista”.