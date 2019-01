Echenique se apropia de la imagen de Netflix para un vídeo propagandístico de Podemos

"Las cosas terribles que le van a pasar a Podemos" es la 'serie' presuntamente humorística que Echenique presenta en Twitter sin levantar una sola sonrisa entre quienes tienen cuajo para ver el vídeo.

Pablo Echenique, secretario de Organización de Podemos, se ha apropiado de la imagen de Netflix para su último vídeo propagandístico, que ha colgado en su cuenta personal de Twitter.

Echenique está preocupado. Teme que el apoyo de los morados a Pedro Sánchez acabe capitalizándolo el PSOE en las urnas. Posibilidad que tilda de ficción y que, para ridiculizarla, recurre a Netflix, la plataforma de las grandes series de ficción.

Con la gracia que le caracteriza, Echenique presenta la nueva temporada de “Las cosas terribles que le van a pasar a Podemos”, un conjunto de predicciones que rechaza sin argumentos y de las que culpa, cómo no, a “la estructura mediática de difusión de la mentira”

Todo el mundo habla de Stranger Things, de Black Mirror… pero nadie habla de los nuevos capítulos que nos esperan en 2019 de la aclamada serie de ficción “Las cosas terribles que le van a pasar a Podemos”. 😋 ¡ALERTA SPOILER! 🎬👇 pic.twitter.com/RZwyLxSPjm — ᴘᴀʙʟᴏ ᴇᴄʜᴇɴɪQᴜᴇ (@pnique) 6 de enero de 2019



En la ‘serie’ de Echenique no hay incógnitas ni suspense. Asegura que no hay un solo español que no sepa que el aumento a 900 euros del salario mínimo interprofesional aprobado por el Gobierno socialista es un logro de Podemos.

Pero donde Pablo Echenique se muestra en su salsa es insultando la inteligencia de los españoles. Así, califica de “mentira” todo aquello que no se ajuste a su pretendida realidad. “Y cuando se demuestre que es mentira, sacarán un capítulo nuevo”, asegura mostrando una imagen del director de OKDIARIO, Eduardo Inda.

Naturalmente, los usuarios de Twitter se han cebado de inmediato con el dirigente podemita. El primero en contestarle lo ha hecho colgando un gráfico que demuestra el desplome de Podemos en las encuestas. El segundo está deseando conocer la opinión de Netflix por el uso propagandístico que Echenique ha hecho de su imagen. El tercero tira de ironía y recuerda que se acerca el final de la serie de ficción de “Unidos Podemos”, de la que se dice podría terminar en 2020.