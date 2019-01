Borja Sémper resalta “la lejanía oceánica” entre PP y VOX en la lucha contra la violencia machista

El portavoz del PP en el Parlamento Vasco y presidente de los 'populares' guipuzcoanos, Borja Sémper, ha destacado "la lejanía oceánica" que existe entre su partido y VOX, y cree que la formación de Santiago Abascal "ha venido a romper grandes consensos constitucionales que giran en torno a la concordia".

Por ello, ha afirmado que el Partido Popular debe seguir apostando por la estabilidad y la moderación, que no empezará “una guerra” por ver quién tiene la bandera de España “más grande”, y ha rechazado visiones “esencialistas y nacionalistas” de ver España, para abogar por “la pluralidad y diversidad cultural”.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Sémper ha asegurado que él no está dispuesto a que se “retire ni un céntimo” destinado a la lucha contra la violencia machista. “Y no creo que eso vaya a suceder”, ha asegurado.

A su juicio, “hay cuestiones que son fundamentales troncales, que son fruto, no solo de los consensos que se han trabajado arduamente a lo largo de los últimos años y que cristalizaron en el pacto de Estado contra la violencia de género, sino que, además, se refieren a fenómenos que son extraordinariamente importantes y sangrantes, sobre los que no cabe frivolizar, y sobre los que cabe una denuncia más dura sobre ese populismo político que empieza a colonizar día a día la política española”.

Para Borja Sémper, la violencia de género es una de esas materias. “Yo puedo entrar en un debate sereno y sosegado sobre las medidas que hay que implementar para intentar seguir atajando este fenómeno. Lo que no puedo aceptar ni tolerar, y el PP no puede aceptar y tolerar, es un debate que pretenda utilizar este tema de manera populista para arrimar no sé que ascua a qué sardina y obtener algún rédito electoral”, ha añadido.

Por ello, cree que “hay una inmensa lejanía y una lejanía oceánica entre partidos que creemos en esta seriedad, más allá de las discrepancias que podamos tener unos y otros”. “Hay cosas con las que no se puede jugar y este drama de la violencia contra la mujer es una de las que no puede estar sujeta a este mercadeo populista al que está intentando meter en la política española VOX”, ha manifestado.

Sémper ha explicado que el PP ha acordado una batería de medidas con Ciudadanos en Andalucía “para provocar un cambio político” en Andalucía, “después de 40 años de Gobierno socialista”. “Esto es lo que sabemos y lo que existe, más allá son especulaciones. Yo creo que ese futuro Gobierno en Andalucía se va a conformar con un acuerdo entre el Partido Popular y Cs, y punto”, ha subrayado.

El dirigente del PP vasco ha señalado que su partido puede acordar con la formación naranja “y que se sume quien quiera”. “Si se quiere sumar y quiere apoyarlo en una hipotética elección de investidura VOX, bienvenido sea. Eso no quiere decir que pueda condicionar las políticas en Andalucía, y mucho menos en una materia tan sensible, tan extraordinariamente importante como es la violencia de género”, ha indicado.

En su opinión, “se puede hablar en estos términos con absoluta transparencia y normalidad”. “El Partido Popular tiene que buscar pactos y entendimientos con otras formaciones con las que comparte determinados principios de estabilidad, de pacto constitucional y concordia nacional, y yo creo que VOX es una realidad política que ha venido a romper esos grandes consensos constitucionales que giran en torno a la concordia por su tono, por el fondo de su discurso y por las materias que quiere poner sobre la mesa. Me aleja mucho de VOX como me aleja de Podemos“, ha dicho.

Borja Sémper cree que el partido liderado por Santiago Abascal “es una realidad populista que ha surgido en España en otro espacio político y con el populismo, partidos como el PP, tienen que tener bien claro y defender con total naturalidad y normalidad” que están “alejados”.

Por ello, considera que “simplemente hay que decir a la gente” que son partidos diferentes que defienden “cosas diferentes”. “Probablemente nos una que somos españoles, pero no vamos a empezar una guerra por ver quién tiene la bandera más grande”, ha apuntado,

Además, ha destacado que su partido ha demostrado que es capaz de “generar estabilidad” y llevar adelante políticas que han permitido el crecimiento económico y social en España, “al igual que lo hizo en su momento el PSOE”.

“El PP es un partido con implantación en España que le permite tener una visión muy plural y muy real de lo que sucede en España, más allá de lo que pasa en determinados cenáculos políticos, y creo que el PP apuesta por la estabilidad y la moderación, y esto es una seña de identidad que, si la perdiéramos, nos estaríamos desnaturalizando”, ha subrayado.

Tras asegurar que entiende “el momento político” por el que atraviesa el conjunto de Europa y ahora España, ha señalado que “la entrada del populismo puede poner nerviosos a algunos”, pero ha advertido de que “la única receta posible, la más sensata y razonable es mantener la serenidad y un discurso que entronque con esos valores institucionales que se concretan en la Constitución”.

“Y es que no hay una manera esencialista y nacionalista de ver España, sino que la Constitución habla de una pluralidad y diversidad cultural, ampara la diversidad sexual y religiosa. Esto es lo que defiende el PP y lo que nos aleja de otras formaciones de corte populista, como es en este caso VOX”, ha explicado.

En cuanto a la Comunidad Autónoma Vasca, ha señalado que los populares “tienen bien claro” cuál es su posición política y su discurso. “Y yo tengo la sensación de que esta ola en la que está subida VOX, como en su día estuvo subido Podemos en otra ola, en Euskadi no va a tener una entrada tan fuerte como en otros lugares”. “No creo que ese escenario se vaya a producir”, ha concluido.