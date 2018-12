Page vuelve a liderar la crítica interna en el PSOE: “Ni me plantería una reunión con Otegi”

Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha. (EP)

El secretario general del PSOE de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se ha referido a la imagen difundida por El Diario Vasco que muestra a la líder de los socialistas vascos, Idoia Mendía, con Arnaldo Otegi, y si bien ha destacado que su compañera de partido es de una gran "lealtad constitucional y democrática", ha aseverado que él, personalmente, nunca se plantearía una reunión con el líder abertzale. En una entrevista con Europa Press, el también presidente de Castilla-La Mancha ha dicho que en todo caso el PSE-EE "ha hablado siempre claramente de la unidad de España" e incluso ahora está en el Gobierno con el PNV "garantizando que el País Vasco no derive al independentismo". "Yo, personalmente, ni tendría fuerzas ni me plantearía reunirme con alguien como Otegi", ha insistido García-Page, al tiempo que ha defendido que tiene la confianza de que los socialistas vascos "siguen haciendo de puente con el constitucionalismo español". Sobre la decisión de José María Múgica de dejar la militancia del PSOE por la foto de Mendía y Otegui, García-Page no ha querido valorar este movimiento, ya que considera "muy complejo analizar la reacción psicológica y personal" de un miembro de una sociedad que "ha estado expuesta al terrorismo tanto tiempo". Anterior: Levy (PP) pide cesar a los directores de TV3 y Cat