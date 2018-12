Abascal recela del pacto PP-C’s: “Me preocupa que no sepan sumar… a no ser hayan pactado con el socialismo”

Francisco Serrano y Santiago Abascal (RRSS).

El presidente de VOX, Santiago Abascal, asiste como espectador estos días a los anuncios de múltiples acuerdos alcanzados entre PP y Ciudadanos para conformar el gobierno de Andalucía. Algo que no podrán materializar si no cuentan con el apoyo de la formación de Abascal. Y a día de hoy el contacto no se ha producido, lo que sorprende en VOX: "Me preocupa que los que se disponen a gobernar Andalucía no sepan sumar. A no ser que ya hayan pactado con el socialismo, cosa probable porque en sus medidas no incluyen un verdadero cambio".