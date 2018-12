El ex presidente del TSJM tras dejar el cargo: “Habrá menos riesgo de que el sistema se equivoque si hay prisión permanente”

Vieira se incorporará en los próximos días a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional tras dos mandatos al frente del máximo órgano de la jurisdicción madrileña. Emprende un nuevo reto que afrontará con “el mayor rigor jurídico” que le ha caracterizado hasta ahora, según destaca el magistrado en una entrevista a Europa Press.

Hace cuatro días, firmó el acta de cese como presidente del TSJM. Pasará a integrar la Sala de lo Civil y Penal de la Audiencia Nacional, en sustitución de Antonio Díaz Delgado. Se despide del cargo con una Justicia madrileña “más organizada, más tecnológica y más transparente”.

Entre sus logros al frente de esta sede judicial, destaca el impulso del arbitraje, su apuesta por reforzar los órganos judiciales, el aumento de las competencias de las Salas del TSJM y su empeño en facilitar el acceso de los medios de comunicación a la Administración de Justicia madrileña.

Pese a las mejoras, admite que “falta mucho por hacer” en lo que se refiere a medios materiales e infraestructuras. Vieira cree que se ha puesto “un remedio parcial” en alusión al plan de mejora impulsado por la Consejería de Justicia del Gobierno regional de Ángel Garrido, echando de menos “una resolución definitiva” para el problema crónico de la dispersión de sedes judiciales. “Urge que se haga. Y en la periferia, también”, asevera.

Juzgados desaprovechados

Entre sus reivindicaciones figuran mejorar la organización judicial para no desaprovechar los órganos judiciales, apostando por juzgados con competencias comarcales sobre asuntos de Violencia sobre la Mujer o de Familia. “Se daría mejor solución a estos temas”, dice.

También se queja de que el número de juzgados en la región es “insuficiente” y recuerda que hay “30 ó 40” plazas de refuerzos, plazas que se tendrían que reconvertir en fijas para dar salida a los asuntos que atascan los juzgados.

De entre sus opciones, ha elegido como destino la Audiencia Nacional, que concentra casos de corrupción económica y política a gran escala y asuntos sobre terrorismo. En su nuevo cargo, quiere aportar el conocimiento que ha adquirido desde que ingresó en 1980 en la carrera judicial y actuará con prudencia y con el “mayor rigor jurídico” con el que ha actuado en estos años.

Reconoce que la Justicia está en “una situación complicada” porque se trasladan “muchos conflictos sociales a los juzgados” en alusión a los desahucios, si bien insiste en que en “la inmensa mayoría” de los asuntos judiciales no plantean ningún problema porque “la Justicia funciona bien”. “Pero a veces hay resoluciones que hace que se cuestione”, admite.

Le preocupa que “desgraciadamente” el tema de los nombramientos en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y su vinculación con partidos políticos afecte al ámbito judicial. “Nos afecta porque parece transmitir que esa vinculación del Consejo con partidos políticos se traslada a los órganos judiciales. Y no es así. Cada juez y cada tribunal, es independiente y actúa con absoluta independencia de cualquier criterio político”, apostilla.

A favor de la prisión permanente

Vieira entra en el debate sobre la prisión permanente revisable –que se aplica cuando hay víctimas menores de 16 años o en asesinatos múltiples– y cree que esta pena respeta el principio de inserción, mostrándose a favor de que se amplíen los casos en los que se puede aplicar como en muertes por violencia machista.

“Desgraciadamente nos encontramos con estos sucesos tan absolutamente lamentables. Me planteo que la prisión permanente revisable se cuestiona por decir que va en contra del principio de inserción. Pero yo francamente creo que es una pena que respeta ese principio porque establece no una duración indefinida, sino que cuando se cumple una parte importante se revisa la evolución y se determina el grado de reinserción”, señala.

“Si ese grado permite pronosticar que va a hacer una vida honrada se le pone en libertad. Yo creo que respeta y es respetuosa, aunque ya lo dirá el Tribunal constitucional, con la Constitución”, asevera.

“Hay una serie de delincuentes que se ponen en libertad y no están reinsertados. Sí se puede evitar que si no están, no salgan, y que no sean una amenaza para la sociedad”, subraya el magistrado, quien cree que el sistema penitenciario español hace todo lo posible para que los presos se reinserten.

“España es un país modélico. Es un buen sistema y da posibilidades de reinserción. No podemos olvidar que hay delincuentes que no se reinsertan y la experiencia lo demuestra”, señala.

“Si hubiera estado en vigor, habría permitido ver si esa persona tenía un buen pronóstico para salir. Habría menos riesgo e impulsará más la reinserción porque aquel que quiera salir en libertad sabe que tiene que luchar más por la reinserción”, señala.

“La sociedad tiene derecho a defenderse de esa persona. El sistema se puede equivocar, pero con la prisión permanente habría menos riesgo de equivocarse”, zanja.