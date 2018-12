Los CDR llaman a hacer “limpieza” al más puro estilo nazi de los mossos “nacidos de españolistas”

La actuación de los Mossos disolviendo las concentraciones radicales del pasado viernes en Barcelona ha incendiado a sus promotores, los autodenominados Comités de Defensa de la República.

En ‘Bienvenida República catalana’, perfil de Twitter identificado bajo un logo de los CDR y en el que se difunden las convocatorias de estos grupos, se llama directamente a “hacer limpieza” de los “mossos nacidos de españolistas y matones de discoteca”.

Los mossos independentistas contra los ‘BriVOX’

Las críticas han llegado también desde el sector independentistas de la policía autonómica, que no han dudado en bautizar ya a la Brigada Móvil o antidisturbios (BRIMO) como BriVOX, en referencia al partido de Santiago Abascal.

A la Brimo com a tot arreu hi ha de to. Hi ha #BriVOX estil “A por ellos”, hi ha professionals (que callen i accepten les males praxis d’alguns “companys”), i n’hi ha que ho critiquen i ho volen canviar.

Llàstima que sempre tinguin l’altaveu els mateixos.#CavallDeTroia

— ᗩLᙖᙓᖇTᗟᙢ ||*|| (@albertdmcat) December 22, 2018