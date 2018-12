El PP propondrá a Esperanza Oña como presidenta del Parlamento Andaluz si C’s no cierra el pacto

Esperanza Oña es diputada del Parlamento de Andalucía y es más que conocida su línea cercana a Pablo Casado. Foto: Parlamento de Andalucía

El PP no termina de fiarse de la actitud de Ciudadanos en Andalucía. Pese a que el Popular Juan Manuel Moreno y Juan Marín (C’s) han cerrado este jueves un principio de acuerdo programático, los hombres de Pablo Casado se guardan un as en la manga: si el acuerdo no avanza hasta convertirse en un pacto completo, o si se tuerce lo avanzado hasta el momento, los Populares propondrán a Esperanza Oña como presidenta del Parlamento Andaluz imposibilitando que ese cargo acabe en manos naranjas.