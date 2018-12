El PP dirá “no” al plan de C’s para gobernar Andalucía con la abstención del PSOE

El PP no quiere estar cautivo de un acuerdo de Gobierno en Andalucía que implique de ninguna manera al PSOE. El partido de Pablo Casado no aceptará de este modo el pacto propuesto por Ciudadanos basado en aislar a Vox y contar con la abstención de los socialistas para poder llegar al Gobierno regional. Los populares quieren un acuerdo que dé estabilidad y posibilidad real al nuevo Ejecutivo autonómico para levantar las alfombras y poder hacer reformas en profundidad. “Y eso no se puede hacer con un pacto en el que no sabemos cuál es el precio de Susana Díaz por su abstención”, añade una de las personas conocedoras de la negociación por parte del PP.

“No se puede hacer un cambio en Andalucía para acabar con el régimen implantado por los socialistas y a su vez pretender que los socialistas formen parte de ese cambio, es ridículo”, señala esa misma fuente.

La decisión está tomada y, de hecho, la insistencia de los hombres de Albert Rivera en contar con la abstención del PSOE y aislar a VOX es lo que ha provocado que el principio de acuerdo alcanzado entre PP y C’s haya quedado por el momento en dique seco.

Los Populares son plenamente conscientes de que Ciudadanos prefiere contar con Susana Díaz antes que hacerlo con Santiago Abascal. Pero los hombres de Pablo Casado se encuentran justo en el punto opuesto: prefieren tener un acuerdo con VOX antes que hacerlo “con quien ha llevado Andalucía a la actual situación. El PSOE ha lastrado el avance y crecimiento de esta comunidad y ha provocado los peores casos de corrupción. Es prioritario que los socialistas se alejen del poder. Y eso no se puede conseguir dependiendo de ellos para gobernar”.

Así, y pese a que las reuniones entre las dos formaciones se prolongan ya durante más de una semana, los equipos negociadores de ambos partidos no han conseguido alcanzar este lunes un documento con medidas concretas de gobernabilidad ni con nombres para desarrollar el nuevo equipo de Gobierno.

Los Populares, pese a ello, se muestran optimistas y confían en que Juan Marín -Ciudadanos- cambie de postura y permita un Gobierno antes de que finalice el próximo día 26 de diciembre.

Juan Manuel Moreno -PP-, por su parte, tiene claro que no aceptará hacer partícipe al PSOE de la elección de la mesa del Parlamento y de la investidura. Al igual que tampoco entiende que se ponga como condición de un pacto regional lo que es una reivindicación nacional: la eliminación de los aforamientos. Los populares entienden que esa reforma debe hacerse a nivel nacional y cuestionan que se ponga encima de la mesa de Andalucía. “Defendemos la igualdad de los españoles y no vemos muy razonable que los diputados de unas comunidades estén aforados y los andaluces, no”, ha afirmado Moreno.

Pese a ello, tanto Moreno como Marín han indicado que excite una clara voluntad de acuerdo político entre ambas formaciones para acabar con las casi cuatro décadas de régimen socialista.