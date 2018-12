Marín reclama exclusividad para negociar con el PP: “Espero que Moreno esté cumpliendo”

Juan Marín: "No vamos a faltar a nuestra palabra", ha dicho, al tiempo que ha sentenciado que "no se ha producido ningún tipo de negociaciones absolutamente con nadie" Marín ha hecho hincapié en que su fuerza ha hecho "lo que dijo que haría", que es dialogar con el PP para llegar a un acuerdo que desaloje al PSOE-A

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en Andalucía y candidato a la Presidencia de la Junta, Juan Marín, ha desvelado que durante el arranque de las negociaciones entre su partido y PP-A para alcanzar un acuerdo programático como paso previo a un pacto de gobierno en la comunidad andaluza ambas fuerzas fijaron que, mientras se estén dando dichas conversaciones, ninguna de las dos negociaría “en paralelo” con otras fuerzas políticas. “Espero que el PP esté cumpliendo”, ha añadido.

Negociación solo con el PP

En una entrevista en TVE, Marín ha sido preguntado por si su partido ha hablado con otros partidos tras las elecciones del 2 de diciembre y éste ha aseverado que con la única fuerza que están negociando desde el pasado lunes es con el PP, ya que se acordó con ellos que “mientras estuvieran sentados en una mesa de negociación, no se negociaría en paralelo con otras formaciones”. Acto seguido, el candidato ha dicho que espera que el PP “esté cumpliendo” porque Ciudadanos “sí lo está haciendo”.

“No vamos a faltar a nuestra palabra”, ha dicho, al tiempo que ha sentenciado que “no se ha producido ningún tipo de negociaciones absolutamente con nadie” por parte de su partido. De hecho, ha comentado que no ha recibido “ni una llamada ni un mensaje de felicitación los por resultados” por parte de la candidata socialista, Susana Díaz, pero sí le ha llamado el que fue portavoz del PSOE-A en el Parlamento la pasada legislatura, Mario Jiménez, invitándole a “hablar de varios asuntos”.

“No íbamos a hablar con otros”

Sin embargo, Marín ha asegurado que esta propuesta de Jiménez fue desestimada: “Le dije que mientras estuviéramos sentados en una mesa de negociación con el PP no íbamos a hablar con otros”, ha apostillado el candidato de Ciudadanos, quien ha reiterado que, al menos su fuerza, sólo está manteniendo un “único contacto” y es con el PP y su candidato, Juanma Moreno, con el que se volverá a reunir el próximo lunes para comprobar la viabilidad de un “acuerdo programático”.

Marín ha hecho hincapié en que su fuerza ha hecho “lo que dijo que haría”, que es dialogar con el PP para llegar a un acuerdo que desaloje al PSOE-A de la Junta y, cuando eso sea una realidad, “se hará público” pero no se han “abierto negociaciones con ninguna otra fuerza política” como Vox. Así, ha añadido que “cada uno es libre” de hacer lo que quiera con su resultado y, en su caso, se ha decidido negociar con los populares porque podría haber “puntos coincidentes” en sus programas.

Sobre VOX

Preguntado por la necesidad de que VOX apoyase un gobierno PP-Cs para que saliera adelante, Marín ha explicado que su fuerza y la de Moreno sumarían 47 escaños que “pueden formar gobierno en Andalucía”, porque ya lo formó la vez pasada el PSOE-A con el mismo número de asientos. A partir de ahí, según ha continuado, “cada fuerza podrá hacer con sus votos lo que considere oportuno”, pero ha dejado claro que el apoyo de Vox no es la única vía para que haya un gobierno de cambio y el PSOE-A también se podría abstener para que arrancase la legislatura.

El candidato del partido naranja ha asegurado que no ha abandonado su reclamo de que la Presidencia de la Junta sea de Ciudadanos y el tema de los cargos es algo que se hablará una vez haya acuerdo “sobre el programa” en una segunda fase de las negociaciones. “Si no hay acuerdo de programa no podremos hablar de gobiernos ni de la Mesa ni de nada más”, ha asegurado. En este punto ha subrayado que las negociaciones que se están produciendo son “muy serias” y “no pueden tomarse como una broma” porque tratan de “acabar con 40 años de gobierno socialista”.

Sobre la composición de la Mesa del Parlamento, concretamente, ha señalado que se trata de un tema “técnico” y el reglamento estipula que todas las fuerzas que hayan obtenido escaños tienen que estar representada pero “otra cosa son los cargos”. Sobre esto, habrá que “ponerse de acuerdo para ver quien los ocupa”, porque si hubiera un acuerdo previo entre PP y Cs “no habría problema” en que alguno de los dos ostentara la presidencia.