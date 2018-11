Iglesias convoca un escrache el próximo sábado para presionar a los jueces del Supremo

Pablo Iglesias ha comenzado la movilización en las calles contra los jueces del Tribunal Supremo. Tras conocerse la decisión del tribunal sobre el impuesto de las hipotecas, el líder de Podemos ha convocado un escrache frente a la sede del Supremo para presionar a sus magistrados.

Poco antes de las 20.00 horas de este martes, el Tribunal Supremo decidía por 15 votos a 13 mantener la jurisprudencia sobre el impuesto de Actos Jurídicos Documentados. Los jueces, por sorpresa, votaban desestimar los tres recursos planteados favorables a que los bancos abonaran el citado impuesto. Lo que en la práctica supone que este tributo seguirá recayendo en el consumidor.

Podemos venía avisando en las últimas horas de que cualquier decisión que adoptara el Supremo que no hiciera recaer el pago del impuesto en los bancos tendría consecuencias. El secretario de Organización de la formación morada, Pablo Echenique amenazó en la mañana del martes –cuando los miembros del Supremo retomaban las deliberaciones tras un infructuoso lunes– con agitar las calles: “La gente saldrá espontáneamente a las calles. Es inadmisible que (el Tribunal Supremo) no dijera nada con los desahucios y el rescate bancario y cuando se plantea que este impuesto lo va a tener la banca y no las familias, dice que tendrá enormes repercusiones económicas””.

Su vaticinio se cumplirá pero de ninguna manera de una forma improvisada. Ha sido su propio jefe el que ha convocado a la ciudadanía a un escrache el próximo sábado: “El sábado por la tarde, frente al Tribunal Supremo a las 18.00 horas, nos vemos con la ciudadanía para defender la justicia social, la independencia judicial y la dignidad. Los partidos no debemos ser protagonistas pero debemos estar con nuestro pueblo”, aseguró en su cuenta oficial de Twitter tras conocerse la decisión del Alto Tribunal.