Moncloa declara ‘top secret’ los análisis antiplagio que difundió en defensa de la tesis de Sánchez

Moncloa no está dispuesta a enseñar en público los análisis de ‘Turnitin’ y ‘PlagScan’ cuyos supuestos resultados difundió para asegurar que la tesis del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, era un trabajo original libre de plagio. Un ciudadano solicitó al Portal de Transparencia los análisis antiplagio esgrimidos por Moncloa y la respuesta de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno ha sido tajante: “No tienen ningún carácter público”.

“El análisis de la tesis doctoral de Pedro Sánchez Pérez-Castejón fue efectuada dentro de su ámbito privado y particular, por lo que, ni la Secretaría de Estado de Comunicación, ni ningún otro órgano de la Presidencia del Gobierno han realizado análisis, ni emitido informes o documentes en relación con el uso de las herramientas ‘Turnitin’ y ‘PlagScan'”, afirma la respuesta.

La Secretaría General de la Presidencia del Gobierno se remiten al artículo 13 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, que hace referencia al “acceso a la información pública y buen gobierno”. “Este artículo determina que se entiende por información pública aquellos contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones, según lo cual, la información solicitada no constituye información de carácter público al no haber sido elaborada o adquirida en el ejercicio de dichas funciones públicas, no siendo posible facilitar copia de estos documentos o contenidos”, se agrega desde este departamento del Ejecutivo.

La petición al Portal de Transparencia estaba basada en el argumento de que ambos análisis “no se pueden enmarcar en el ámbito privado del Presidente”. “Al ser encargados desde La Moncloa y difundidas sus conclusiones desde la web oficial de la Presidencia del Gobierno. Si las conclusiones son oficiales y públicas, los informes utilizados para llegar a esas conclusiones también son oficiales y públicos“, argumentaba el ciudadano.

Moncloa afirmó a través de un comunicado y de la propia portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, que el trabajo académico de Sánchez había “superado” el análisis antiplagio de ‘Turnitin’ y de ‘PlagScan’: un 13% y 0,96%, respectivamente.

No obstante, la firma alemana PlagScan emitió días después un comunicado en el que acusaban a Moncloa de manipular el test de coincidencias, que detecta el nivel de plagio, que aplicaron a la tesis doctoral del presidente del Gobierno. La empresa germana elevó el nivel de coincidencia al 21%, en lugar del 0,96% que se había afirmado desde el Ejecutivo de Sánchez. “No podemos dar validez al resultado de Moncloa”, destacan en el comunicado.

Los resultados de ‘Turnitin’ también se manipularon: OKDIARIO reveló que la tesis doctoral del líder socialista tenía un 16% de contenido copiado y no el 13% que se había señalado desde el Gobierno. De esta forma, hasta 52 páginas del trabajo académico estarían plagiadas.

“Sánchez debe dimitir”

Este periódico entrevistó a principios de octubre a Martin Heidingsfelder, el mayor cazador de plagios de Europa y fundador de VroniPlag que contribuyó enormemente a la dimisión de los ministros germanos Karl-Theodor zu Guttenberg y Annete Schavan.

“La tesis de Sánchez no es un trabajo científico limpio”, afirmó Martin Heidingsfelder al entender que sí que hubo plagio en la tesis doctoral de Sánchez como reveló OKDIARIO. “Sánchez debe dimitir”, añadió el cazador de plagios alemán.