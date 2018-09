Sánchez sugiere ante la prensa internacional que es víctima de una campaña de “mentiras”

Dice que "a veces publican mentiras" y "contaminan el debate público" Hará un presupuesto con el techo de gasto del PP Reconoce que está en manos de los independentistas para llegar a 2020: "Si priorizan el conflicto habrá elecciones"

Pedro Sánchez insinúa que los medios de comunicación están publicando mentiras para influir y “contaminar el debate público”. El presidente apunta a la prensa el mismo día en el que Carmen calvo se haya mostrado partidaria de “controlar” la libertad de expresión.

Dice que se publican “mentiras”

Sánchez ha concedido una entrevista a la agencia Reuters en la no le han preguntado ni por la polémica de su tesis ni por las últimas revelaciones de OKDIARIO sobre el ministro Pedro Duque. El presidente ha afirmado que los medios no deberían “jugar el juego que estas noticias falsas están intentando implementar en la opinión pública en muchos países. Realmente respeto y respaldo completamente la prensa libre, pero estas noticias falsas no están ayudando a revigorizar nuestra democracia y necesitamos hacer una reflexión compartida sobre ello”.

Este jueves que elaborará los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019 con el techo de gasto que hizo el PP si se ve “obligado” a ello, y se ha mostrado convencido de que sus “potenciales aliados” han entendido que ha hecho lo posible por cumplir sus compromisos.

Desde Nueva York, ha confirmado que su calendario es presentar a mediados de octubre a la Comisión Europea un plan presupuestario y presentar el proyecto de Presupuestos antes de finales de noviembre. Ha asegurado que en estos meses su gobierno ha sido capaz de dar la vuelta a la situación económica y social y ha criticado con dureza al anterior gabinete de Mariano Rajoy.

En manos de los independentistas

Así, se ha mostrado convencido de que el problema del techo de gasto no hará caer al Gobierno aunque, en otro momento de la conversación y preguntado por el hecho de que entre sus socios haya partidos independentistas, ha reconocido que “si se prioriza el conflicto en lugar de la cooperación, la legislatura en España ha terminado y habrá elecciones”. “Pero si se prioriza la cooperación para hacer políticas sociales creo que podemos aguantar hasta 2020 que es mi objetivo y hacer transformaciones en la sociedad”, ha añadido.

Pedro Sánchez manifiesta su intención de visitar Cuba antes de final de año, du. Ha reconocido que es “pesimista” sobre la posibilidad de una solución política en Venezuela porque “el régimen de (Nicolás) Maduro no abre ninguna ventana de diálogo” y la oposición está dividida.

Pesimista sobre Venezuela

Ha confesado que está emocionado ante la perspectiva de la visita y ha afirmado que su intención es reforzar la colaboración con Cuba a medio plazo. También ha recordado el papel de las empresas españolas que llevan años trabajando en la isla donde, además, hay muchas oportunidades de inversión.