Reacciones a la información sobre la tesis de Pedro Sánchez

El Partido Popular ha pedido explicaciones al Gobierno tras la información de OKDIARIO sobre la tesis del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, escrita por un investigador del Ministerio de Industria. La portavoz en el Congreso, Dolors Montserrat ha calificado de “muy graves” las noticias sobre el jefe del Ejecutivo, afirmando que tras lo que ha pasado en las últimas 48 horas el presidente tiene la oportunidad de dar explicaciones a todos los españoles.

“Está tardando ya en salir públicamente y dar explicaciones a todos los españoles para que no haya ningún tipo de sospecha”, ha afirmado Montserrat.

Pablo Iglesias, socio de Sánchez en la moción de censura, defendía al presidente: “Mi tesis doctoral está accesible en internet pero es legítimo que una tesis sólo se pueda consultar in situ y sacar un libro después a partir de ella. No se puede comparar eso con trabajos que parece que no existen porque no se pueden consultar”.

Unidos Podemos va a registrar mañana en el Congreso una petición para crear una comisión de investigación sobre los máster del Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos, donde cursaron sus estudios la exministra Carmen Montón y el líder del PP, Pablo Casado.

Así lo ha anunciado esta tarde en la reunión del grupo parlamentario confederal la portavoz adjunta, Ione Belarra, quien ha argumentado la necesidad de investigar las supuestas irregularidades en la concesión de este tipo de títulos en ese instituto, en el que también cursó su máster la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.

El portavoz de Economía de Ciudadanos en el Congreso, Toni Roldán, escribía tras conocerse el tuit de Pedro Sánchez en el que pedía bibliografía para su tesis que “hay que reconocer que tiene mérito pedir bibliografía sobre el tema de tu tesis doctoral en twitter en Septiembre de 2011… y en Noviembre de 2012 ya haber defendido tu tesis”.

Por su parte, la diputada de la misma formación, Marta Rivera de la Cruz, volvía a pedir aSánchez que muestre el documento: “Con el lío que hay montado, no comprendo que Sánchez no cuelgue su tesis ahora mismo. ¿Qué razón puede haber para seguir alimentando las especulaciones?”, le solicitaba.

Percival Manglano, concejal del PP en el Ayuntamiento de Madrid no dudaba en compartir la información de OKDIARIO y comentar irónicamente que “ante la noticia de que un “negro” del Ministerio de Industria escribió la mayor parte de la tesis doctoral de Sánchez, es inminente que el Gobierno haga un gran anuncio sobre la tumba de Franco”.

Minutos después también comentaba que “en resumen, Sánchez obtuvo el doctorado sin escribir su tesis igual que obtuvo la presidencia del Gobierno sin ganar las elecciones”.