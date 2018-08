Merkel subraya ante Sánchez que los inmigrantes ilegales deben ser devueltos a sus países

La canciller alemana, Angela Merkel, ha afirmado hoy que su país apoya que España llegue a acuerdos con Marruecos para controlar los flujos migratorios. Pero ha advertido que la política migratoria incumbe a todos los países de la Unión Europea y ha recordado que los inmigrantes ilegales deben ser devueltos a sus países de origen. Una crítica apenas velada a la política de puertas abierta que ha puesto en marcha el presidente Pedro Sánchez desde su llegada a La Moncloa.

En una rueda de prensa ofrecida junto a Pedro Sánchez en el Palacio de los Guzmanes, en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), Merkel ha constatado que la UE tiene graves problemas en este terreno: “El sistema Schengen no está funcionando“, ha advertido, “según la teoría ningún inmigrante ilegal debería llegar a Alemania, pero no está ocurriendo así. Hay que organizar los retornos para que los inmigrantes que no tienen derecho a estar en la UE regresen a sus países”.

Para ello, ha recordado Merkel, la UE ha alcanzado acuerdos con países de tránsito, como Turquia o Libia, pero también debe negociar con los países de origen de estos inmigrantes. “Y los inmigrantes que tienen derecho a permanecen en la Unión Europea, por razones de asilo o de guerra civil en sus países, deben ser repartidos de forma equitativa entre todos los Estados miembros”, ha añadido.

“Estamos ante un desafío para todos”, ha señalado en la rueda de prensa la canciller alemana, “la tarea de atender a los refugiados no atañe sólo a unos pocos países“.

Sánchez culpa a Rajoy

Por su parte, el presidente Pedro Sánchez ha considerado que el problema de la inmigración ilegal se resuelve con dinero y ha pedido “liberar más recursos de la Unión Europea, que permitan a Marruecos ser mucho más eficaces en el control de sus fronteras. Hay muchos recursos que está volcando la UE, en países como Marruecos y Túnez, y no sólo en materia de inmigración”.

Sánchez ha aprovechado para culpar al anterior Gobierno de Rajoy de la actual crisis migratoria: “La inmigración no ha llegado con este Gobierno“, ha dicho, “lo que llega con este Gobierno son las políticas sobre inmigración. Hemos aprobado un mando conjunto para controlar los flujos migratorios y luchas contra las mafias que trafican con seres humanos”.

En este sentido, ha anunciado que el Gobierno quiere incluir en los Presupuestos Generales del Estado para 2019 un fondo económico para atender a la inmigración, aunque el Ejecutivo aún no tiene la mayoría parlamentaria suficiente para sacar adelante las cuentas.

La canciller alemana, Ángela Merkel, ha llegado a las 13:00 horas al Palacio de los Guzmanes, sede de la Fundación Casa Medina Sidonia en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), donde va a celebrar un almuerzo de trabajo con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Cumbre en el Palacio de los Guzmanes

En la entrada del Palacio de los Guzmanes Merkel y su esposo, Joachim Sauer, han sido recibidos por Pedro Sánchez y su esposa, Begoña Gómez, ante la mirada de más de un centenar de curiosos, en una zona controlada por un fuerte dispositivo de seguridad, informa Efe.

Poco antes, a las 12:42 horas, había entrado en el palacio el presidente del Gobierno español y su esposa, momento en el que algunos de los congregados han protestado contra el desalojo de pisos okupados.

Pedro Sánchez y Angela Merkel abordarán este fin de semana en esta reunión en Sanlúcar y en su estancia en el Parque de Doñana los temas centrales de la agenda europea, como la política migratoria y de defensa, la unión monetaria y económica y el pilar social de la UE, para avanzar en una posición y estrategia comunes.

Se trata del segundo encuentro bilateral entre ambos, después del mantenido el 26 de junio en Berlín, aunque se han encontrado en otras tres ocasiones en Bruselas.