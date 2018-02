La Guardia Civil investiga a la CUP por su relaciones financieras con grupos batasunos

La CUP de Anna Gabriel está siendo investigada por la Guardia Civil por las relaciones financieras y políticas que mantiene con grupos radicales vascos e internacionales. La Benemérita ha puesto la lupa sobre los vínculos que unen a estos colectivos y que habitualmente usan como mecanismo de conexión la web “withcatalonia.org”. Los contactos son habituales y muchos de ellos tendentes al apoyo al golpe del 1-O. Contactos que han hecho que la Guardia Civil investigue si, además de compartir objetivos y contactos, también comparten estructura financiera.

Entre esas relaciones, destaca una especialmente, la que desembocó en el encuentro del pasado 16 y 17 de diciembre en Barcelona bajo el lema “Construyamos república. Encuentro popular de solidaridad con Catalunya”. Para esa cita se coordinaron 122 grupos nacionales e internacionales y otros 14 dieron apoyo. Entre ellos, figuraba toda una larga lista de grupos de extrema izquierda y grupos radicales vascos. Así, entre los asistentes se encontraron miembros de Sortu, Askapena, Alternatiba (Euskal Herria), Altsasu Gurasoak o EH Bildu, procedentes del País Vasco.

Toda una colección de grupos catalanes como Arran, Xarxa Roja Catalunya y toda una larga colección de CDR nacionales e internacionales (de Barcelona, Mallorca, París, México y Burdeos).

Todo el habitual repertorio de grupos procedentes de toda España como el SAT -el sindicato de Diego Cañamero-, Izquierda Castellana, Junta Revolucionaria de Vallekas, BNG, Plataforma pel Dret de Decidir del País Valencià, Marchas por la Dignidad de Madrid, etc.

Y grupos internacionales como el Revolutionary Communist Group Liverpool, New York Coalition for Human Rights in Catalonia o el Bloco de Esquerda de Portugal.

Presencias y ramificaciones a las que hay que sumar los grupos que, adicionalmente, dieron apoyo, como Yesca de Madrid, Sinistra Anticapitalista de Italia, Unidos en la Lucha (Perú), el Partido Socialismo y Libertad de Venezuela o Izquierda Socialista-FIT (Argentina).

La Guardia Civil analiza ya todos esos contactos a la vista de que los eventos han debido pagarse con subvenciones -principal fuente de recursos de la CUP- y que esas partidas públicas son finalistas. Es decir, no se pueden utilizar para cualquier fin. La Guardia Civil comprueba, además, si hay vínculos de cruce de financiación entre algunos de esos grupos. Cruces que podrían estar dirigiendo fondos hacia fines como el apoyo al golpismo separatista.

No se trata de la única línea de investigación de la Guardia Civil con respecto a la CUP. Y es que el cuerpo policial investiga también las cuentas del partido de Anna Gabriel, por posible malversación de fondos públicos. La Benemérita sospecha que esta formación política está utilizando las subvenciones que recibe para derivarlas a otros fines que no tienen nada que ver con el objeto finalista para el que se le entrega el dinero público. Y entre esos fines, por supuesto, está el de para promover el referéndum ilegal.

La investigación ha topado con unas extrañas cuentas que, con poco más de unos 2,1 millones de euros en ingresos anuales permiten aportar donaciones en cascada a una veintena de entidades, sostener gastos como los de la fugada Anna Gabriel, y, además, llegar incluso a cerrar el ejercicio con 66.245 euros de ahorro, como reflejan las últimas cuentas presentadas y cerradas, las de 2016.

Las finanzas de los antisistema muestran un desglose que revela que las aireadas cuotas de los militantes realmente no dan prácticamente para nada: aportan 114.628 euros. Pero que van incrementándose a medida que se trata de donaciones de los diputados -240.570 euros- y, sobre todo, de subvenciones públicas -1.399.104 euros-, verdadero colchón de las cuentas de la formación de Gabriel.

Pero lo más llamativo es que con esos ingresos –y tras gastarse cada año en gastos de personal casi la mitad: 972.081 euros– cierran las cuentas en positivo pese a donar dinero a casi 50 asociaciones. Entre ellas, las siguientes entidades: Alerta Solidària Organitzaciò antirepressiva del Països Catalanas, Sindicat d`Estudiants dels Països Catalans, Universitat Comunista dels Països Catalans, L`accent Periòdic popular dels Països Catalans, Som PPCC Coordinadora per la unitat dels Països Catalans.